Kiderült: minden, amit tudni akartál a megújult Hatoslottóról

Ma már gyorsabb eredményekre, dinamikusabb játékokra vágynak azok, akik szerencsejátékokkal játszanak. Ez a játékosi igény az, ami miatt – a tradíciók megőrzése mellett – a heti kétszeri sorsolásról döntött a Szerencsejáték Zrt. A Hatoslottó Magyarország második legismertebb lottójátéka, amelyet a felnőtt lakosság mintegy 95 százaléka ismer. A játék 37 év után megújul: heti kétszeri sorsolásra vált, ezáltal a játék dinamikusabbá válik és ezzel egyidejűleg a játékosok számára többszöri nyerési lehetőséget ad.

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A megújuláshoz kapcsolódóan a játékosok – a fejlesztésekhez igazodva - egy új segédszelvényen tudják beikszelni kedvenc, vagy véletlenszerűen kiválasztott számaikat és szeptember 1-jétől - a korábbi heti, illetve ötheti feladás helyett – az egyszeri játékba küldés mellett több sorsolásra (2, 5, 10) is lehetőségük lesz feladni a játékot.

A Hatoslottó megújítását alapos előkészítő munka előzte meg a Szerencsejáték Zrt.–nél. A fejlesztési projekten mintegy 15 hónapon keresztül több mint 30 fejlesztő, összességében mintegy 90 ember dolgozott és a változáshoz összesen 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség. A heti kétszeri sorsolás nem befolyásolja a Hatoslottó szelvény árát, egy mező feladása továbbra is 400 forintba kerül és az adott sorsolásra – csütörtökre vagy vasárnapra – érvényes, annak függvényében, hogy mikor küldjük játékba.

A Hatoslottó elmúlt 37 évének mérlege: 1739 sorsolás, közel 400, évente átlagosan 10 telitalálat, és több mint 3,1 milliárd forint az eddig elért legnagyobb összegű nyeremény. A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását a játék jellegéhez méltó módon kívánja megünnepelni. A Hatoslottó ugyanis a kezdetektől számítva több mint 10 évig vidékjárásáról volt híres, ezért ehhez kapcsolódóan idén egy nagyszabású, ingyenes koncertsorozat várja az ország minden részén a játékosokat és a nem játékosokat egyaránt. A szeptember 4-től egészen október közepéig tartó rendezvénysorozaton több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság látványos kamionszínpada, illetve számos településen épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad. A Szerencsekoncertek eseménysorozat keretében ezeken a helyszíneken legendás magyar előadók és közönségkedvenc zenészek lépnek fel. A helyszínek között kis- és nagyvárosok egyaránt szerepelnek az ország minden térségéből, Győr-Moson-Sopron vármegyétől Békésig, Zalától Borsod-Abaúj-Zemplénig.