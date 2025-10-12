Nevetett a család a férj hirtelen haragján, ám ez egy halálos betegség jele volt

A szerettei csak nevettek a családapa, Mark hirtelen haragján és ingerlékenységén, ám idővel nyilvánvalóvá vált, hogy ez egy halálos betegség egyik jele volt, amely miatt nem sokkal később örökre elvesztették őt. Felesége, a 69 éves Jean Gurrey az essexi Chelmsfordból elmondta, a párja panaszkodása a családi viccelődés részévé vált, noha korábban nem ilyen embernek ismerték őt, és hamarosan kezdett aggasztóvá válni a helyzet.

Nem is sejtette a család, hogy az apa panaszkodása egy halálos betegség jele / Fotó: Freepik - illusztráció

Halálos betegség jele volt a hirtelen személyiségváltozás

Bár engem különösen nyugtalanított, a kornak tulajdonítottuk, és soha nem gondoltuk volna, hogy ennél baljósabb dologról lehet szó

- tette hozzá Jane.

Ezzel egy időben a 70 éves Mark egyre rosszkedvűbb lett: a korábban lelkes golfozó kisebb rohamokat és más, különös tüneteket kezdett tapasztalni.

Mark említette, hogy zenét hall a fejében. Rövid időszakokban történt, talán hetente két-három alkalommal. Soha nem tudta hová tenni a dallamot, és néha csak néhány másodpercig tartott az egész. Ragaszkodott ahhoz, hogy nem zavarja, sőt, saját bevallása szerint még tetszett is neki

- mondta el a feleség.

Mark végül 2023 januárjában CT-vizsgálaton esett át, amely kimutatta, hogy agydaganat okozza a panaszait. A férfit ezután megműtötték, majd sugárterápiát és kemoterápiát kapott, mellékhatás gyanánt viszont krónikus fáradság kezdte kínozni. Mindezek dacára Mark 2024 februárjában glioblasztómában elhunyt.

A glioblasztóma gyorsan növekvő agydaganat, amely a felnőtteknél a rákos agydaganat egyik leggyakoribb típusa. Gliasejtekből – az agy és a gerincvelő támasztósejtjeiből –, fejlődik ki, és az átlagos túlélési ideje 12-18 hónap.

A kezdeti kezelésnek köszönhetően Mark daganata összezsugorodott, és visszatért a régi személyisége, ám a tünetek hamarosan ismét felbukkantak.

Az onkológus beszélt nekünk a vizsgálatokról, de nem talált olyan lehetőséget, amire Mark jogosult lett volna. Bíztunk benne, ő pedig elmagyarázta, hogy a daganat nagyon agresszíven újult ki. Tudom, hogy sok embernek lesz agydaganata, és évekig él együtt vele, de Mark daganatának kérlelhetetlen természete lesújtó volt

- tette hozzá a feleség, aki jelenleg egy jótékonysági szervezetnél dolgozik, mialatt az essexi Abridge Golf Club, ahol Mark rendszeresen játszott, idén júliusban 2000 fontot (majdnem egymillió forint) gyűjtött össze, az agydaganat kutatására.

Létfontosságú a betegség jobb megértése és tudatosítása, még a legapróbb figyelmeztető jelekkel kapcsolatban is. A kutatásba történő nagyobb befektetéssel olyan kezeléseket találhatunk, amelyek meghosszabbíthatják az életet, és reményt adhatnak a családoknak

- jelentette ki Jane, a The Sun beszámolója szerint.