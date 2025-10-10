RETRO RÁDIÓ

Gyász: elhunyt a világhírű tévés műsorvezető, aki azt hitte, csak náthás

Eleinte Emilio Sueños náthának vélte a tüneteket, de kiderült, hogy sokkal súlyosabb a helyzet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 13:15
szívroham Emilio Sueños injekció orvos tünetek

A 41 éves Emilio Sueños, úgy gondolta, hogy influenzaszerű tünetekkel küzd, azonban az állapota rohamosan romlani kezdett. A műsorvezetőt és modellt szívleállás érte, amelyet a túlzott tesztoszteronhasználat okozott.

Náthának hitte a tüneteket a híres műsorvezető
Náthának hitte a tüneteket a híres műsorvezető / Fotó: Forrás: Pixabay

Túlzott tesztoszteronhasználat okozta a híres műsorvezető halálát

Az orvosok később megállapították, hogy a szíve megnagyobbodott a hormoninjekciók miatt, amelyeket egy félresikerült kozmetikai beavatkozás után kapott. Eleinte Emilio sem gyanakodott arra, hogy valami súlyos probléma állhat a háttérben: azt gondolt, hogy csak megfázás kínozza. Azonban egészségi állapota rohamosan romlani kezdett, ezért sürgős orvosi ellátásra szorult.

Közeli barátja, Ivanna Melgar elmondta, hogy a halála előtti napok különösen nehezek voltak a híresség számára.

Egyik pillanatról a másikra köhögni kezdett, és alig tudott lélegezni. Hangüzeneteket küldött nekem arról, hogy ez nem influenza, egyszerűen nem kap levegőt

- emlékezett vissza Ivanna.

Az Ecuadorban népszerű tévés műsorvezetőt október 1-jén a guayaquili Guasmo Sur Kórház intenzív osztályára szállították. Az orvosok megállapították, hogy szívgyulladás állt az állapota hátterében, a túlzott tesztoszteronhasználat miatt.

Ivanna elárulta, hogy az injekciók tovább rontottak az állapotán.

A probléma súlyosbodott, mert a hormont a karjába és nem a fenekébe adta be, mivel ott biopolimerek voltak jelen. A szíve nem bírta a terhelést, és az egyik tüdeje is sérült. Vérátömlesztést adtak neki, de az átalakult vízzé. Megpróbálták eltávolítani a hormont a szervezetéből, ám nem sikerült

- nyilatkozta Ivanna.

A kétségbeesett próbálkozások ellenére Emilio tragikus módon a kórházban életét vesztette. Barátai és kollégái kiemelték a műsorvezető elhivatottságát, vidámságát és szorgalmát - számolt be róla a The Sun.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu