Gyász: elhunyt a világhírű tévés műsorvezető, aki azt hitte, csak náthás

Eleinte Emilio Sueños náthának vélte a tüneteket, de kiderült, hogy sokkal súlyosabb a helyzet.
A 41 éves Emilio Sueños, úgy gondolta, hogy influenzaszerű tünetekkel küzd, azonban az állapota rohamosan romlani kezdett. A műsorvezetőt és modellt szívleállás érte, amelyet a túlzott tesztoszteronhasználat okozott.
Az orvosok később megállapították, hogy a szíve megnagyobbodott a hormoninjekciók miatt, amelyeket egy félresikerült kozmetikai beavatkozás után kapott. Eleinte Emilio sem gyanakodott arra, hogy valami súlyos probléma állhat a háttérben: azt gondolt, hogy csak megfázás kínozza. Azonban egészségi állapota rohamosan romlani kezdett, ezért sürgős orvosi ellátásra szorult.
Közeli barátja, Ivanna Melgar elmondta, hogy a halála előtti napok különösen nehezek voltak a híresség számára.
Egyik pillanatról a másikra köhögni kezdett, és alig tudott lélegezni. Hangüzeneteket küldött nekem arról, hogy ez nem influenza, egyszerűen nem kap levegőt
- emlékezett vissza Ivanna.
Az Ecuadorban népszerű tévés műsorvezetőt október 1-jén a guayaquili Guasmo Sur Kórház intenzív osztályára szállították. Az orvosok megállapították, hogy szívgyulladás állt az állapota hátterében, a túlzott tesztoszteronhasználat miatt.
Ivanna elárulta, hogy az injekciók tovább rontottak az állapotán.
A probléma súlyosbodott, mert a hormont a karjába és nem a fenekébe adta be, mivel ott biopolimerek voltak jelen. A szíve nem bírta a terhelést, és az egyik tüdeje is sérült. Vérátömlesztést adtak neki, de az átalakult vízzé. Megpróbálták eltávolítani a hormont a szervezetéből, ám nem sikerült
- nyilatkozta Ivanna.
A kétségbeesett próbálkozások ellenére Emilio tragikus módon a kórházban életét vesztette. Barátai és kollégái kiemelték a műsorvezető elhivatottságát, vidámságát és szorgalmát - számolt be róla a The Sun.
