„Hirtelen valakivé váltam, aki az életéért küzd” – egyetlen tünet jelezte egy fiatal nő rákját

Egy átlagos vasárnap este egy fiatal nő csak pihenni akart a kanapén. Néhány perc múlva azonban olyan felfedezést tett, amely örökre megváltoztatta az életét, és leleplezte rák diagnózisát.
Egy fiatal személyi edző azt hitte, tökéletesen egészséges, mígnem váratlanul csomót talált a mellében, amiről csak később derült ki, hogy az egyetlen jele a harmadik stádiumú mellráknak.
Karley Spicer számára egy teljesen átlagos vasárnap este volt Új-Dél-Walesben egy hosszú munkanap után, amikor felfedezte a szokatlan tünetet.
Csak ott feküdtem és Netflixet néztem. Valószínűleg 6 hónap telt el az utolsó önvizsgálatom óta, ami szokatlan volt nálam. Normál esetben 3-4 havonta ellenőriztem magam, de akkor úgy gondoltam, hogy miért ne most?
– mesélte a most 38 éves nő. Néhány másodpercen belül az este békéje megtört, és megváltozott az élete.
Találtam egy csomót. Nem estem rögtön pánikba, voltak már cisztáim korábban, sőt, 22 évesen volt egy ijesztő esetem is, de mindig kiderült, hogy ártalmatlan. Ez viszont más volt. Kemény volt, borsó alakú.
Karley azonnal időpontot foglalt a háziorvosához. Az orvos pedig elküldte ultrahangra csak a biztonság kedvéért, de ami rutinvizsgálatnak indult, az hamar rémálommá vált.
Találtak egy másik csomót is. Aztán a biopszia megerősítette, hogy hármas stádiumú mellrák. Egy egészséges 34 évesből, aki friss házasként családot tervezett, hirtelen valakivé váltam, aki az életéért küzd. Minden olyan gyorsan történt.
A diagnózis félelmet és hitetlenkedést hozott magával.
Az első gondolatom az volt, hogy ez nem lehet igaz. Nem volt családi kórtörténet a mellrákkal kapcsolatban. Annyira egészséges voltam, fitneszoktatóként dolgoztam, testépítő versenyeken indultam, és még sosem voltam kórházban.
Karley világa gyorsan összeomlott, amikor az orvosok felfedezték, hogy a két csomó már 11 szóródott daganattá nőtte ki magát, ami azt mutatta a rák gyorsan terjed. Mindezek ellenére legnehezebb pillanat nem a teste miatt volt, hanem a jövő miatt, amelyet férjével elképzelt.
Csak négy hónapja voltunk házasok. Gyereket szerettünk volna. Hirtelen azt mondták, öt évig nem is gondolhatok a gyermekvállalásra. Ez teljesen összetört.
Szinte azonnal kapcsolatba hozták a Pink Ladies mellrákgondozó csapattal, akik segítettek a termékenységmegőrzési lehetőségek feltárásában, mielőtt elindult volna a kemoterápia.
2021 októberében Karley masztektómián esett át, hogy eltávolítsák a rákos mellet. Miután felépült, hat kimerítő hónapnyi kemoterápia következett. A mellékhatások azonban könyörtelenek voltak.
A hányinger volt a legrosszabb. Olyan volt, mint egy 24 órás másnaposság, a legrosszabb, amit valaha éltél át, és soha nem múlik el. Elveszítettem a hajam, ami nehéz volt, de megpróbáltam pozitív dologgá fordítani.
Ezenkívül kimerültséggel, testi fájdalmakkal és a sugárkezelésből származó égési sérülésekkel is küzdött. Viszont amikor épp kezdett felépülni, újabb csomót talált.
2022 novemberében éreztem valamit a bal mellemben.
Ezúttal azonban jóindulatú volt a daganat, de az ijedtség elég volt ahhoz, hogy életét megváltoztató döntést hozzon.
Úgy döntöttem, hogy kettős masztektómiát végeztetek, csak a biztonság kedvéért.
Karley számára meglepő volt felismerni, hogy a kezelés nem ér véget a kemoterápiával és a sugárkezeléssel. Azonban a legnehezebb rész nem is a műtét vagy a kemoterápia volt, hanem elmondani az embereknek a diagnózist.
Az első beszélgetés a családommal és a barátaimmal volt életem legnehezebbje. Nem akartam, hogy szomorúak legyenek. Kimondani hangosan tette valóságossá.
Először a közeli családjának és munkatársainak mondta el, majd lassan a barátoknak is, akik mind támogatni kezdték őt. A kezelések sokasága alatt férje volt támasza, aki előtt igazán sebezhető lehetett, míg mindenki más előtt erősnek próbált látszani.
Most, négy évvel később, túl van műtéteken, kemoterápián, sugárkezelésen és lombikon, és arra biztatja a nőket minden korosztályban, hogy merjék felvállalni azokat a kényelmetlen beszélgetéseket, amelyek életet menthetnek – írta a Daily Mail.
