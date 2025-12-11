Borzalmas tragédia: meghalt egy ötgyermekes édesanya - ezért kell vigyázni ezekkel a termékekkel!

Ötgyermekes édesanya halt meg, miután megevett egy Pret A Manger szendvicset – közölte a Mirror. A 42 éves, ötgyermekes Celia Marsh fél órával azután esett össze a nyílt utcán, hogy elfogyasztott egy tejmentesnek jelölt szendvicset. Családja most 1,25 millió font (több mint 500 millió forint) kártérítést kap.

Szendvics okozta a halálát

Forrás: Pexels (illusztráció!)

A 42 éves fogászati asszisztens, Celia Marsh azonnal összeesett, miután megette a "tejmentesnek" hitt szendvicset. Az eset 2017 decemberében történt Bath városában, karácsony utáni vásárlás közben, amikor a nő megette a Pret a Manger "vegán szivárvány" nevű lapos kenyérszendvicsét.

Az édesanya, aki tejallergiás volt - férjével és három lányával sétált, amikor elfogyasztotta a tejfehérjét tartalmazó szendvicset.

A szendvics elfogyasztását követő 15 percen belül heves allergiás reakció lépett fel, majd fél órán belül összeesett. Ugyan beadta magának az adrenalininjekciót és egy járókelő is elsősegélynyújtást végzett, ennek ellenére az ötgyermekes édesanya nem sokkal később, a kórházba szállítást követően elhunyt.

2022-ben Avon megye vezető halottkémje, Maria Voisin így fogalmazott:

Egy olyan terméknek, amelyet ‘tejmentesként’ jelölnek, valóban tejmentesnek kell lennie

Halálos volt a szendvics elfogyasztása a nő számára

A halottkém jelentésében elárulta, hogy a hatósági szervek vizsgálata szerint a tej egy olyan összetevőből származott, amely a wrapben volt, és amelyet a Planet Coconut gyártott, valamint „tejmentes kókuszjoghurt-alternatívaként” forgalmaztak.

Hozzátette:

A wrap tartalmazott egy olyan terméket, amelyet ‘tejmentes kókuszjoghurt-alternatívaként’ jelöltek, ennek ellenére tejfehérjét tartalmazott, ami Celia anafilaxiás reakcióját okozta. A szennyeződés azért keletkezett, mert a joghurt egyik összetevője, a HG1, a gyártás során tejfehérjével szennyeződött. A tejmentes joghurt gyártójának birtokában voltak olyan dokumentumok, amelyek felhívták erre a kockázatra a figyelmet, ezt az információt azonban nem adták tovább a megrendelőiknek

Celia férje, Andy a család nevében kártérítési pert indított a felsőbb bíróságon a termék gyártója, a Planet Coconut Ltd. ellen. Az ügyvédek a felsőbb bíróságon közölték, hogy a család összesen 1,25 millió font kártérítést kap.