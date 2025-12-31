Drogosok miatt borultak ki a VII. kerületi lakók - nem hiszed el, mit művelnek

Egymást figyelmeztetik a VII. kerületi lakók, a közelmúltban ugyanis nem egy házban előfordult, hogy beállt, olykor trágár és ápolatlan emberek "törnek be" a lépcsőházakba. Lapunk úgy tudja, hogy a részeges vagy drogos alakok valahogy bejutnak az erzsébetvárosi épületekbe, ahol aztán hangoskodnak, kábítószereznek és odapiszkítanak a közös területekre.

A zavaró alakok különböző trükkökkel jutnak be a kerületi házakba, ahol a lépcsőházban ólálkodnak, drogoznak Fotó: Pexels (illusztráció)

Drogosok keserítik meg a kerületiek életét

Mint mondták, a drogos bandák egyre jobban megkeserítik a tisztességes dolgozó, átlagos életet élő emberek életét:

Szerencsére hozzánk nem jöttek be, de kerületi ismerősök mondták, hogy az utcájukban ez több tömbben is előfordult. Ha pedig bejutnak, onnan nincs menekvés, nagyjából odaszoknak, már szinte naponta ott lődörögnek, van, aki ott drogozik bent. Szinte lehetetlen megszabadulni tőlük

- mesélte egy kerületi lakos. Mint mondta, a bandák különböző trükkökkel jutnak be a házakba: kifigyelik a kapukódokat vagy egészen egyszerűen belökik az ajtót:

"Állítólag volt olyan is, hogy egyszerűen belökték, vagy berúgták az ajtót, amin olyan zár van, azzal simán meg tudják csinálni. Ahol pedig sok az airbnb-s lakás, oda nagyon könnyen bejutnak, mert sok a cserélődő vendég, és nem tudják, ki lakik ott, simán beengedik őket, még csak nem is rossz szándékkal. Ezek az emberek pedig gyorsan kifigyelik ezt" - sorolta a környékbeli. Hozzáfűzte, hogy ilyenkor sokszor mocskot hagynak maguk után:

Nem egyszer piszkítanak oda, vagy turkálnak a szemétben, felborítják a kukákat. Az hagyján, hogy mocskot hagynak maguk után, de elképzelni sem tudom, ez mennyire undorító lehet annak, aki ott lakik, és kerülgeti őket meg a maguk után hagyott káoszt

- mesélte. A lakók valóban napról napra egyre jobban kiakadnak a fennálló helyzeten, különböző csoportokban és szóban is figyelmeztetik egymást arra, hogyan lehetne megszabadulni ezektől az emberektől. Van, aki ki tudja őket tenni szép szóval, mások rácsos kapukat szereltettek fel a házban, mert azt nem tudják belökni vagy berúgni, mint a klasszikus fa kapukat, megint mások bekameráztatták a házat:

Hallottam, hogy van, ahol még a kamera sem használ. Ott már nem tudnom, mit lehet tenni. A rendőrök, ha kijönnek és elküldik őket, egy idő után visszaszivárognak, és kezdődik az egész elölről. Az sem segít a dolgon, hogy sok a díler erre felé. Pucolják őket kifelé, vannak razziák, de nyilván bőven akadnak a környéken

- szögezte le.