Botrány Erzsébetvárosban: tele a lakosok hócipője a lomisokkal

Kukákat borogatnak, szétszórják a szemetet a lomisok Budapest belvárosában. Az erzsébetvárosiaknak nincs nyugtuk a zűrös alakoktól. Egy helyi családra rá is támadtak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.04.
Folyamatos a hetedik kerület lezüllése, lassan újra rászolgál a Csikágó becenévre. Nem elég a fekáliatenger, az irdatlan, terjengő bűz a szétborogatott kukák körül az utcákon, már a társasházakban sincs nyugta az erzsébetvárosiaknak. Egy családot agresszív lomisok támadtak meg. 

Az erzsébetvárosiak már torkig vannak a kerületben uralkodó káosszal. A rendőrök igyekeznek rendet tartani, de a kerület vezetése semmit nem tesz a kosz és a lomisok terrorja ellen /Fotó: Szigetváry Zsolt /  MTI

Dühöngenek az erzsébetvárosiak

Közismertek a bulinegyed miatti problémák. Niedermüller Péter kerületi polgármester nem a lakosok, hanem a vendéglátósok pártjára áll és nem képes úrrá lenni a helyzeten: a vezetése alatt a környék dühöngő, részeg turisták és lomisok prédájává vált. Kukákat borítanak ki, használt óvszereket dobálnak el - szeméttengerré vált miattuk a Király utca. Még az adventi időszak sem szent nekik: ezúttal a Wesselényi utcában garázdálkodtak a „szemétbúvárok”, lomisok.

Szétdobálják a szemetet a kukások / Fotó: Beküldött fotó

Hónapok óta szenvednek a lakók

 Gy. K. Ildikó és családja évek óta él a kerületben. Sok mindent látott már, de amiket az utóbbi hónapokban kell átélniük Erzsébetvárosban, olyat még nem pipáltak. Az utcán összeszorult gyomorral mennek végig, mert bármikor érheti őket meglepetés. December elején a félelem már a társasházukba is beköltözött. Ildikó a Wesselényi utcai lakásába tartott, amikor egy riasztó külsejű lomis követni kezdte. A folyosón lévő szemétre fájt a foga…

A kukabúvár már jött volna utánam befelé. Rászóltam, hogy ide be ne merjen jönni. Biztosan nem engedem! Erre fenyegetőzni kezdett. Mindenfélét a fejemhez vágott, trágár szavakkal illetett!

– idézte fel a történteket Ildikó a Metropolnak, aki ezután faképnél hagyta a lomist.

Kiforgatják a szemetet és elmerülnek a kukákban az ott talált tárgyakért. A Wesselényin élők már torkig vannak ezzel az utcaképpel / Fotó: Beküldött fotó

Botrányos, amit ezután művelt a fickó! Annyira felkapta a vizet, amiért nem juthat be a társasházba, hogy agresszív lett és betört az épületbe… „Néhány perc múlva a házból hallom, hogy nagyot csattant a kapu. Berúgta! De olyan erővel, hogy az ajtó mágneszárja tropára ment” – mérgelődött Ildikó.

Az agresszív lomist végül sikerült megfékezni a dühöngésben. Óriási szerencse, hogy a családban volt kurázsi szembeszállni a férfival. 

A férjemnek kellett kizavarni a házból, nem akart elmenni! Ilyen először fordult elő ebben a házban, de mi lesz még?! Agresszíven a lakókra rontottak… Az utcánkban, de az Izabella és a Rózsa utca között sem volt ez divat, mostanáig. Én már hajnalban járom a várost, korán kelek, de kezdek félni. Ezek veszélyes alakok! A kukában hagyott értékekért mindent megtesznek…

- húzta alá Ildikó.

Szerinte a közbiztonság Erzsébetvárosban jelentősen megromlott. A lomisok miatt nagyobb ellenőrzésre, rendészekre lenne szükség az utcákon, főleg akkor, amikor a szemetet elszállítják.

Nyáron dőlt el, hogy a bulinegyed Erzsébetvárosban terjeszkedik. Rossz hír, hogy így több vendéglátó terasz nyílik és özönlenek majd a bulituristák. Niedermüllernek hála, a kerület végképp a „háromnapos legénybúcsúk városává” változik. Három hónapja tragédia is történt a kerületben: szeptember 8-án a VII. kerületben két külföldi turista összeveszett, ami gyilkossággal végződött. A turisták a bulinegyedbe jöttek, Airbnb-lakásban szálltak meg, ott történt a tragédia.

Belső-Erzsébetvárosban már olyan rossz a helyzet, hogy a fékevesztett, hangos bulituristáktól a helyiek aludni sem tudnak. A Fidesz-KDNP a helyzet enyhítésére kezdeményezte, hogy a vendéglátóhelyek csak éjfélig lehessenek nyitva, ezt azonban a helyi baloldali vezetés megtorpedózta.  

 

