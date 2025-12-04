Botrány Erzsébetvárosban: tele a lakosok hócipője a lomisokkal
Kukákat borogatnak, szétszórják a szemetet a lomisok Budapest belvárosában. Az erzsébetvárosiaknak nincs nyugtuk a zűrös alakoktól. Egy helyi családra rá is támadtak.
Folyamatos a hetedik kerület lezüllése, lassan újra rászolgál a Csikágó becenévre. Nem elég a fekáliatenger, az irdatlan, terjengő bűz a szétborogatott kukák körül az utcákon, már a társasházakban sincs nyugta az erzsébetvárosiaknak. Egy családot agresszív lomisok támadtak meg.
Dühöngenek az erzsébetvárosiak
Közismertek a bulinegyed miatti problémák. Niedermüller Péter kerületi polgármester nem a lakosok, hanem a vendéglátósok pártjára áll és nem képes úrrá lenni a helyzeten: a vezetése alatt a környék dühöngő, részeg turisták és lomisok prédájává vált. Kukákat borítanak ki, használt óvszereket dobálnak el - szeméttengerré vált miattuk a Király utca. Még az adventi időszak sem szent nekik: ezúttal a Wesselényi utcában garázdálkodtak a „szemétbúvárok”, lomisok.
Hónapok óta szenvednek a lakók
Gy. K. Ildikó és családja évek óta él a kerületben. Sok mindent látott már, de amiket az utóbbi hónapokban kell átélniük Erzsébetvárosban, olyat még nem pipáltak. Az utcán összeszorult gyomorral mennek végig, mert bármikor érheti őket meglepetés. December elején a félelem már a társasházukba is beköltözött. Ildikó a Wesselényi utcai lakásába tartott, amikor egy riasztó külsejű lomis követni kezdte. A folyosón lévő szemétre fájt a foga…
A kukabúvár már jött volna utánam befelé. Rászóltam, hogy ide be ne merjen jönni. Biztosan nem engedem! Erre fenyegetőzni kezdett. Mindenfélét a fejemhez vágott, trágár szavakkal illetett!
– idézte fel a történteket Ildikó a Metropolnak, aki ezután faképnél hagyta a lomist.
Botrányos, amit ezután művelt a fickó! Annyira felkapta a vizet, amiért nem juthat be a társasházba, hogy agresszív lett és betört az épületbe… „Néhány perc múlva a házból hallom, hogy nagyot csattant a kapu. Berúgta! De olyan erővel, hogy az ajtó mágneszárja tropára ment” – mérgelődött Ildikó.
Az agresszív lomist végül sikerült megfékezni a dühöngésben. Óriási szerencse, hogy a családban volt kurázsi szembeszállni a férfival.
A férjemnek kellett kizavarni a házból, nem akart elmenni! Ilyen először fordult elő ebben a házban, de mi lesz még?! Agresszíven a lakókra rontottak… Az utcánkban, de az Izabella és a Rózsa utca között sem volt ez divat, mostanáig. Én már hajnalban járom a várost, korán kelek, de kezdek félni. Ezek veszélyes alakok! A kukában hagyott értékekért mindent megtesznek…
- húzta alá Ildikó.
Szerinte a közbiztonság Erzsébetvárosban jelentősen megromlott. A lomisok miatt nagyobb ellenőrzésre, rendészekre lenne szükség az utcákon, főleg akkor, amikor a szemetet elszállítják.
Nyáron dőlt el, hogy a bulinegyed Erzsébetvárosban terjeszkedik. Rossz hír, hogy így több vendéglátó terasz nyílik és özönlenek majd a bulituristák. Niedermüllernek hála, a kerület végképp a „háromnapos legénybúcsúk városává” változik. Három hónapja tragédia is történt a kerületben: szeptember 8-án a VII. kerületben két külföldi turista összeveszett, ami gyilkossággal végződött. A turisták a bulinegyedbe jöttek, Airbnb-lakásban szálltak meg, ott történt a tragédia.
Belső-Erzsébetvárosban már olyan rossz a helyzet, hogy a fékevesztett, hangos bulituristáktól a helyiek aludni sem tudnak. A Fidesz-KDNP a helyzet enyhítésére kezdeményezte, hogy a vendéglátóhelyek csak éjfélig lehessenek nyitva, ezt azonban a helyi baloldali vezetés megtorpedózta.
