Ezrek haláláért felel, mégis ezrek megmentőjeként emlékszünk rá-192 éve született Alfred Nobel

Alfred Nobel Stockholmban született 1833. október 21-én. Apja gyáros és feltaláló volt, aki az orosz hadiiparnak is dolgozott. Halála után Alfred Nobel folytatta a kísérleteit és 1863-ban fejlesztette ki a robbantó gyutaccsal történő kezdő gyújtást, 1865-ben pedig megalapította a Dinamit Nobel Részvénytársaságot. Vagyis a svéd kémikus és gyáros nem mást talált fel, mint a dinamitot. 1895-ben aztán alapot létesített, és meghagyta, hogy a tetemes vagyonát a Nobel-alapítvány kezelje, éves kamatát pedig minden évben egy fizikai, kémiai, orvostudományi, irodalmi és egy békedíjként ítéljék oda azoknak a személyeknek, akik "az emberiségnek a legnagyobb hasznára vannak". Ez a Nobel-díj, amivel tulajdonképpen ellensúlyozni kívánta azt a rosszat, amit a dinamit okozott a világnak.

Így néz ki az Alfred Nobelről elnevezett Nobel-díj. Fotó: Lakatos Péter / MTI

A Magyar népmesék alkotója is ezen a napon született

Jankovics Marcell rajzfilmrendező, grafikus, könyvillusztrátor, művelődéstörténész 1941. október 21-én látta meg a napvilágot. Balázs Béla-, Kossuth-díjas, érdemes művész, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke. 1960-tól a Pannónia Rajzfilmstúdió, majd Filmvállalat munkatársa, 1965-től önálló filmrendező volt. Rendszeresen készített a tv-ben ismeretterjesztő és művelődéstörténeti sorozatokat. 1981-ben Los Angelesben Minden idők legjobb rajzfilmje díjjal jutalmazták a Fehérlófia című filmjéért, de a János vitézt és a Magyar népmeséket is neki köszönhetjük.

A Titanic utolsó túlélője is október 21-én született

Lillian Gertrud Asplund volt a Titanic katasztrófa utolsó túlélője, akinek saját emlékei is voltak a katasztrófáról. Amikor felszállt a Titanicra Lillian még mindössze 5 éves volt, ugyanis 1906-ban született. A történtekről sosem beszélt nagy nyilvánosság előtt, csakúgy mint édesanyja. Egy 1989-ben készült interjúban elmondta azonban, hogyan menekültek meg egy ablakon keresztül, és édesapja hogyan segítette be őt és édesanyját, valamint a testvérét egy csónakba, majd hogyan nézett vissza édesapjára és ott maradt testvéreire, akik nem élték túl a tragédiát.