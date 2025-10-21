RETRO RÁDIÓ

Ezrek haláláért felel, mégis ezrek megmentőjeként emlékszünk rá-192 éve született Alfred Nobel

A pénzt, amiből a mai napig a tudományt támogatják nem másból kereste, mint a bányászat és a hadiipar területén ma is használt pusztító eszközből. Mutatjuk, mit érdemes még tudni Alfred Nobelről!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 06:30
ez lesz ma Nobel dinamit

Alfred Nobel Stockholmban született 1833. október 21-én. Apja gyáros és feltaláló volt, aki az orosz hadiiparnak is dolgozott. Halála után Alfred Nobel folytatta a kísérleteit és 1863-ban fejlesztette ki a robbantó gyutaccsal történő kezdő gyújtást, 1865-ben pedig megalapította a Dinamit Nobel Részvénytársaságot. Vagyis a svéd kémikus és gyáros nem mást talált fel, mint a dinamitot. 1895-ben aztán alapot létesített, és meghagyta, hogy a tetemes vagyonát a Nobel-alapítvány kezelje, éves kamatát pedig minden évben egy fizikai, kémiai, orvostudományi, irodalmi és egy békedíjként ítéljék oda azoknak a személyeknek, akik "az emberiségnek a legnagyobb hasznára vannak". Ez a Nobel-díj, amivel tulajdonképpen ellensúlyozni kívánta azt a rosszat, amit a dinamit okozott a világnak.

KARIKÓ Katalin, Nobel díj,
Így néz ki az Alfred Nobelről elnevezett Nobel-díj. Fotó: Lakatos Péter /  MTI

A Magyar népmesék alkotója is ezen a napon született

Jankovics Marcell rajzfilmrendező, grafikus, könyvillusztrátor, művelődéstörténész 1941. október 21-én látta meg a napvilágot. Balázs Béla-, Kossuth-díjas, érdemes művész, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke. 1960-tól a Pannónia Rajzfilmstúdió, majd Filmvállalat munkatársa, 1965-től önálló filmrendező volt. Rendszeresen készített a tv-ben ismeretterjesztő és művelődéstörténeti sorozatokat. 1981-ben Los Angelesben Minden idők legjobb rajzfilmje díjjal jutalmazták a Fehérlófia című filmjéért, de a János vitézt és a Magyar népmeséket is neki köszönhetjük.

A Titanic utolsó túlélője is október 21-én született

Lillian Gertrud Asplund volt a Titanic katasztrófa utolsó túlélője, akinek saját emlékei is voltak a katasztrófáról. Amikor felszállt a Titanicra Lillian még mindössze 5 éves volt, ugyanis 1906-ban született. A történtekről sosem beszélt nagy nyilvánosság előtt, csakúgy mint édesanyja. Egy 1989-ben készült interjúban elmondta azonban, hogyan menekültek meg egy ablakon keresztül, és édesapja hogyan segítette be őt és édesanyját, valamint a testvérét egy csónakba, majd hogyan nézett vissza édesapjára és ott maradt testvéreire, akik nem élték túl a tragédiát.

A hajsütővasat is ezen a napon szabadalmaztatták

Theora Stephens afro-amerikai fodrásznő volt az, aki 1980-ban ezen a napon megkapta a szabadalmat az árammal működő, kímélő hajsütővasra. Az ő találmánya alapján készülnek ma is a haj göndörítésére és kiegyenesítésére használt sütővasak.

Október 21-e a Földünkért világnapja is

1991-ben a Föld védelméért világméretű kampányt kezdeményezett a Természetvédelmi Világörökség az ENSZ Környezetvédelmi Programja és a WWF. Azóta október 21-én tartják a Földünkért világnapot, melyek célja a bolygó értékeinek a megóvása, jelszava pedig a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”.

Ma van a Vissza a jövőbe nap is

Ennek oka, hogy az idén negyvenéves kultikus filmben - Vissza a jövőbe II. - ezen a napon érkezik meg 1985-ből 2015-be Marty McFly és Doki (Dr. Emmett L. Brown) a DeLorean időgéppel.

véradás
Ezeken a helyszíneken adhat ma vért, aki életet mentene. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Három helyen tart ma véradást a Vöröskereszt a fővárosban

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 10:00-15:00 óra között a Danubius Hotel Hungariában (1074. Budapest, Rákóczi út 90.)
  • 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Melegszik egy keveset az idő, de esni is fog

A koponyeg.hu szerint kedden fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és nyugaton már gyenge eső is előfordulhat estefelé. Reggel újra hideg lesz, míg napközben 12–17 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.

A mai napot sem ússzuk meg forgalmi változások nélkül

  • A BKK szerint sávelhúzás és sávlezárás lesz a Thököly úton reggel 05:00 és október 22., szerda 20:00 óra között.
  • Szakaszos és időszakos korlátozás lesz a belvárosban is a Rákóczi úton és a József körúton 17:30-21:00 óra között.
  • Jelzőlámpahibára kell számítani a X. kerületben a Bihari utcában 08:00-14:00 óra között.
  • Sávlezárás a IV. kerületben a Temesvári utcában reggel 06:00 és december 22., hétfő 06:00 óra között.

Egy igazi legenda lép ma fel Budapesten

A 99 Luftballons előadója, a német zenei színtér egyik legikonikusabb énekese, Nena október 21-én Magyarországra is elhozza slágereit Wir Gehören Zusammen című, több, mint 40 évet felölelő turnéjával. A popikon több évtizedes kihagyás után tér most vissza hazánkba, és adja elő közönségkedvenc dalait a Barba Negrában, egy tíz tagú zenekar kíséretében. A koncert részletei itt találhatók.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu