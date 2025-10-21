Ezrek haláláért felel, mégis ezrek megmentőjeként emlékszünk rá-192 éve született Alfred Nobel
A pénzt, amiből a mai napig a tudományt támogatják nem másból kereste, mint a bányászat és a hadiipar területén ma is használt pusztító eszközből. Mutatjuk, mit érdemes még tudni Alfred Nobelről!
Alfred Nobel Stockholmban született 1833. október 21-én. Apja gyáros és feltaláló volt, aki az orosz hadiiparnak is dolgozott. Halála után Alfred Nobel folytatta a kísérleteit és 1863-ban fejlesztette ki a robbantó gyutaccsal történő kezdő gyújtást, 1865-ben pedig megalapította a Dinamit Nobel Részvénytársaságot. Vagyis a svéd kémikus és gyáros nem mást talált fel, mint a dinamitot. 1895-ben aztán alapot létesített, és meghagyta, hogy a tetemes vagyonát a Nobel-alapítvány kezelje, éves kamatát pedig minden évben egy fizikai, kémiai, orvostudományi, irodalmi és egy békedíjként ítéljék oda azoknak a személyeknek, akik "az emberiségnek a legnagyobb hasznára vannak". Ez a Nobel-díj, amivel tulajdonképpen ellensúlyozni kívánta azt a rosszat, amit a dinamit okozott a világnak.
A Magyar népmesék alkotója is ezen a napon született
Jankovics Marcell rajzfilmrendező, grafikus, könyvillusztrátor, művelődéstörténész 1941. október 21-én látta meg a napvilágot. Balázs Béla-, Kossuth-díjas, érdemes művész, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke. 1960-tól a Pannónia Rajzfilmstúdió, majd Filmvállalat munkatársa, 1965-től önálló filmrendező volt. Rendszeresen készített a tv-ben ismeretterjesztő és művelődéstörténeti sorozatokat. 1981-ben Los Angelesben Minden idők legjobb rajzfilmje díjjal jutalmazták a Fehérlófia című filmjéért, de a János vitézt és a Magyar népmeséket is neki köszönhetjük.
A Titanic utolsó túlélője is október 21-én született
Lillian Gertrud Asplund volt a Titanic katasztrófa utolsó túlélője, akinek saját emlékei is voltak a katasztrófáról. Amikor felszállt a Titanicra Lillian még mindössze 5 éves volt, ugyanis 1906-ban született. A történtekről sosem beszélt nagy nyilvánosság előtt, csakúgy mint édesanyja. Egy 1989-ben készült interjúban elmondta azonban, hogyan menekültek meg egy ablakon keresztül, és édesapja hogyan segítette be őt és édesanyját, valamint a testvérét egy csónakba, majd hogyan nézett vissza édesapjára és ott maradt testvéreire, akik nem élték túl a tragédiát.
A hajsütővasat is ezen a napon szabadalmaztatták
Theora Stephens afro-amerikai fodrásznő volt az, aki 1980-ban ezen a napon megkapta a szabadalmat az árammal működő, kímélő hajsütővasra. Az ő találmánya alapján készülnek ma is a haj göndörítésére és kiegyenesítésére használt sütővasak.
Október 21-e a Földünkért világnapja is
1991-ben a Föld védelméért világméretű kampányt kezdeményezett a Természetvédelmi Világörökség az ENSZ Környezetvédelmi Programja és a WWF. Azóta október 21-én tartják a Földünkért világnapot, melyek célja a bolygó értékeinek a megóvása, jelszava pedig a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”.
Ma van a Vissza a jövőbe nap is
Ennek oka, hogy az idén negyvenéves kultikus filmben - Vissza a jövőbe II. - ezen a napon érkezik meg 1985-ből 2015-be Marty McFly és Doki (Dr. Emmett L. Brown) a DeLorean időgéppel.
Három helyen tart ma véradást a Vöröskereszt a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 10:00-15:00 óra között a Danubius Hotel Hungariában (1074. Budapest, Rákóczi út 90.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Melegszik egy keveset az idő, de esni is fog
A koponyeg.hu szerint kedden fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és nyugaton már gyenge eső is előfordulhat estefelé. Reggel újra hideg lesz, míg napközben 12–17 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
A mai napot sem ússzuk meg forgalmi változások nélkül
- A BKK szerint sávelhúzás és sávlezárás lesz a Thököly úton reggel 05:00 és október 22., szerda 20:00 óra között.
- Szakaszos és időszakos korlátozás lesz a belvárosban is a Rákóczi úton és a József körúton 17:30-21:00 óra között.
- Jelzőlámpahibára kell számítani a X. kerületben a Bihari utcában 08:00-14:00 óra között.
- Sávlezárás a IV. kerületben a Temesvári utcában reggel 06:00 és december 22., hétfő 06:00 óra között.
Egy igazi legenda lép ma fel Budapesten
A 99 Luftballons előadója, a német zenei színtér egyik legikonikusabb énekese, Nena október 21-én Magyarországra is elhozza slágereit Wir Gehören Zusammen című, több, mint 40 évet felölelő turnéjával. A popikon több évtizedes kihagyás után tér most vissza hazánkba, és adja elő közönségkedvenc dalait a Barba Negrában, egy tíz tagú zenekar kíséretében. A koncert részletei itt találhatók.
