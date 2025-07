Most mindenki érte izgul: itt követheted élőben Kapu Tibor hazatérését!

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, véget ért Kapu Tibor küldetése az űrben: ma megkezdi a visszaútját a Nemzetközi Űrállomásról (ISS), miután két héttel ezelőtt megérkezett a világűrbe. Rengetegen izgulnak most érte, hiszen igazi hősként tekintenek rá a magyarok: sokakat büszkévé tett a teljesítményével és történelmi jelentőségű munkájával, valamint ő lett a gyerekek új példaképe is - írja a Bors.

Hamarosan hazatér Kapu Tibor / Fotó: Facebook/Kapu Tibor

Az űrhajós hazatérését élőben közvetíti a HUNOR - Magyar Űrhajós Program a Facebook-oldalán: