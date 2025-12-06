RETRO RÁDIÓ

„Teltház” - videóval üzent Orbán Viktor

Ezt a felvételt eddig nem láthatták az emberek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06.
Háborúellenes Gyűlés teltház Orbán Viktor

Mint az ismert, szombaton Kecskeméten tartották a Háborúellenes Gyűlés harmadik állomását. Az esemény csúcspontja ezúttal is Orbán Viktor beszéde volt, amelyet teltház előtt mondhatott el a miniszterelnök.

2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: 2.0: Teltház!

Erre reagálva a kormányfő egy videót osztott meg a közösségi oldalán. A felvétel a beszéde végén készült, és azt mutatja meg, hogyan búcsúzott el a közönségtől.

2.0: Teltház!

– olvasható Orbán Viktor posztjában, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu