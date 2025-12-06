„Teltház” - videóval üzent Orbán Viktor

Mint az ismert, szombaton Kecskeméten tartották a Háborúellenes Gyűlés harmadik állomását. Az esemény csúcspontja ezúttal is Orbán Viktor beszéde volt, amelyet teltház előtt mondhatott el a miniszterelnök.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: 2.0: Teltház!

Erre reagálva a kormányfő egy videót osztott meg a közösségi oldalán. A felvétel a beszéde végén készült, és azt mutatja meg, hogyan búcsúzott el a közönségtől.

2.0: Teltház!

– olvasható Orbán Viktor posztjában, akinek a videóját alább tudod megtekinteni: