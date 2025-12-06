- „Teltház” - videóval üzent Orbán Viktor
- Orbán Viktor egyértelművé tette: ez a 2026-os választás tétje - Videó
- Kínosan kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre, pár százan lézengtek a rendezvényén
- Orbán Viktor: „A baloldal mindig adót emel, a jobboldal mindig adót csökkent”
Orbán Viktor: „Mi felkészültünk!”
Újabb videóval jelentkezett a miniszterelnök.
Szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés harmadik állomását Kecskeméten. Az eseményen Orbán Viktor is beszédet mondott, és természetesen a háború is szóba került.
Orbán Viktor: Mi felkészültünk!
A miniszterelnök most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán, ahol a felszólalásából mutatott egy rövid részletet. A videóban a kormányfő elmondta Magyarország már most a háború utáni időszakra készül, ugyanis az Egyesült Államokkal és Oroszországgal is elkezdtünk gazdasági együttműködésről szóló tárgyalásokat folytatni.
Mi felkészültünk!
- írta a miniszterelnök a posztjához.
- „Teltház” - videóval üzent Orbán Viktor
- Orbán Viktor egyértelművé tette: ez a 2026-os választás tétje - Videó
- Kínosan kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre, pár százan lézengtek a rendezvényén
- Orbán Viktor: „A baloldal mindig adót emel, a jobboldal mindig adót csökkent”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre