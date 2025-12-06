Szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés harmadik állomását Kecskeméten. Az eseményen Orbán Viktor is beszédet mondott, és természetesen a háború is szóba került.

Orbán Viktor: Mi felkészültünk!

A miniszterelnök most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán, ahol a felszólalásából mutatott egy rövid részletet. A videóban a kormányfő elmondta Magyarország már most a háború utáni időszakra készül, ugyanis az Egyesült Államokkal és Oroszországgal is elkezdtünk gazdasági együttműködésről szóló tárgyalásokat folytatni.

