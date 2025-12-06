Orbán Viktor egyértelművé tette: ez a 2026-os választás tétje - Videó

Szombaton Kecskeméten tartották a Háborúellenes Gyűlés következő, harmadik állomását. Az eseményen Orbán Viktor telt ház előtt mondott beszédet.

Orbán Viktor Fotó: MW

A kormányfő a felszólalásából most egy újabb videórészletet osztott meg a közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint, amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban.

Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban!

- írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Mutatjuk a miniszterelnök videóját: