Orbán Viktor egyértelművé tette: ez a 2026-os választás tétje - Videó

Fontos videót tett közzé a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06.
Szombaton Kecskeméten tartották a Háborúellenes Gyűlés következő, harmadik állomását. Az eseményen Orbán Viktor telt ház előtt mondott beszédet.

Orbán Viktor Fotó: MW

A kormányfő a felszólalásából most egy újabb videórészletet osztott meg a közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint, amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban.

Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban!

- írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Mutatjuk a miniszterelnök videóját:

