Orbán Viktor egyértelművé tette: ez a 2026-os választás tétje - Videó
Fontos videót tett közzé a kormányfő.
Szombaton Kecskeméten tartották a Háborúellenes Gyűlés következő, harmadik állomását. Az eseményen Orbán Viktor telt ház előtt mondott beszédet.
A kormányfő a felszólalásából most egy újabb videórészletet osztott meg a közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint, amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban.
Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban!
- írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.
Mutatjuk a miniszterelnök videóját:
