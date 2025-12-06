RETRO RÁDIÓ

Kínosan kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre, pár százan lézengtek a rendezvényén

Míg Orbán Viktor egy egész sportcsarnokot megtöltött.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06.
Háborúellenes Gyűlés Magyar Péter Orbán Viktor

Mint arról beszámoltunk, a Háborúellenes Gyűlés harmadik állomásának is óriási sikere volt. A rendezvénynek ezúttal Kecskemét adott otthont.

2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Csiszár Jenő Orbán Viktor
Orbán Viktor teltház előtt mondott beszédet Fotó: MW

A Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor teltház előtt beszélt. Addig Magyar Péter szintén Kecskeméten tartott rendezvényén alig voltak kíváncsiak, csupán pár száz ember lézengett ott.

Magyar Péter ismét követte Orbán Viktort, ezúttal Kecskemétre, azonban míg a miniszterelnök megtöltött egy sportcsarnokot, addig Magyar Péterre Nyíregyháza után ma is kínosan kevesen voltak kíváncsiak — csupán pár száz ember lézeng a rendezvényén. A drónfotó 14:32 perckor készült, Magyar Péter már jócskán színpadon állt. Mondjuk nem is csoda, nem zár túl jó heteket Magyar Péter: miután kiszivárgott a Tisza-csomag, amelyben a brutális megszorító terveikről írnak, a rendezvényei is egyre gyengébbek, egyre kevesebben kíváncsiak rá, ráadásul már a baloldali közvélemény-kutatók szerint is csökken a támogatottsága, míg a Fidesz erősödik

- írja Deák Dániel, aki egy drónfotón mutatta meg, hogy milyen kevesen voltak Magyar Péter rendezvényén.

