Súlyos rohamot kapott a halva született Dorci: rohantak vele a mentők a kórházba

A halva született Dorci megrémítette a szüleit. Hajnalban, amikor az apja vitte az iskolába, rohamot kapott az autóban. Kimeredt a szeme és rángatózni kezdett. Megtudtuk, hogy van most.
Súlyos roham miatt szállították kórházba azt a kislány, akit az ország halva született Dorciként ismert meg. A hihetetlenül erős gyermek 8 évvel ezelőtt súlyos oxigénhiányos állapotban jött világra, szíve nem vert. Az orvosok hosszú percekig küzdöttek érte, mire sikerült visszahozniuk az életbe. A csodával határos újraélesztés azonban nem múlt el nyom nélkül: a kislány jelentős agykárosodást szenvedett. Bár járni és beszélni nem tud, a külvilágot figyelmesen érzékeli, sok mindent megért abból, ami körülötte történik. Az „igen”-t és a „nem”-et kézmozdulatokkal jelzi, így a családja megtanulta, hogy eldöntendő kérdésekkel segítsék őt a kommunikációban. Hatéves korában nagy mérföldkőhöz érkezett: kollégista lett. Egy speciális, bentlakásos intézményben tanul, ahol a szakemberek a saját képességeihez igazodva fejlesztik. Az apuka éppen az iskolába tartott vele, amikor rosszul lett. Dermesztő pillanatok voltak.
Dorci rohamai tavaly ősszel kezdődtek, akkor is kórházban kötöttek ki; a vizsgálatok kóros hullámokat mutattak ki az agyában. Az orvosok szerint ezért a születéskor sérült agyterület felelős. Kapott gyógyszert, amit azóta is szed, még az iskolában is. A kezelés mellett hónapokig stabil volt az állapota, a család pedig fellélegzett. Most azonban újra megismétlődött a roham.
Hétfőn hajnalban a férjem vitte iskolába. Azt hitte, Dorci elaludt az autóban, amikor furcsa hangot hallott. Belenézett a visszapillantó tükörbe, és látta, hogy a kislány szeme kimered, majd rángatózni kezd. Félreállt az út szélén és kétségbeesve hívott, hogy hol van a rohamgyógyszer. Mondtam neki, közben pedig tárcsáztam a 112-t
– emlékezett vissza a Metropolnak Dorci anyukája, Harasztia Judit. Dorci három napot töltött kórházban, szerencsére az állapota stabilizálódott.
„Új gyógyszert kapott. A régit viszont nem lehet egyik napról a másikra elhagyni, így most kétféle készítményt szed. Nagyon bágyadt, sokat alszik, fáradékony; de azóta szerencsére nem volt rohama. Nagyon reméljük, hogy az új gyógyszer mellett nem is lesz” – tette hozzá az anyuka. A Somogy vármegyei Barcson élő család mindent megtesz azért, hogy a kicsi Dorci a nehézségei ellenére boldog és kiegyensúlyozott életet élhessen.
Te is segíthetsz a halva született Dorcinak!
Dorci gyógykezelésére több millió forintot költöttek. A kislány szülei minden támogatást hálásan fogadnak Dorci saját számlaszámára. IDE kattintva megtudhatod a számlaszámot.
