Vasvári Vivi, Szabó Zsófi, Kucsera Gábor és Cooky is ott lesznek a Békemeneten

Orbán Viktor Facebook videójában több magyar híresség is büszkén bejelentette: velük is lehet majd találkozni az október 23-án megrendezésre kerülő Békemeneten.

Békemenet október 23-án: ezek a sztárok is ott lesznek Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / MTI

Békemenet október 23-án: ezek a sztárok is ott lesznek

"Várunk mindenkit sok szeretettel a Békemenetre, hogy együtt emlékezhessünk meg az '56-os hősökről" - mondta Muri Enikő a videóüzenetben.

"Állj ki te is a békéért!" - buzdította a nézőket Gönczi Gábor.

Vasvári Vivi, Szabó Zsófi, Kucsera Gábor és Cooky külön-külön is arra buzdította a nézőket, hogy vegyenek részt a Békemeneten.