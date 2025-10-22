Vasvári Vivi, Szabó Zsófi, Kucsera Gábor és Cooky is ott lesznek a Békemeneten
Orbán Viktor újabb videót közölt: Vasvári Vivi, Szabó Zsófi, Kucsera Gábor, Cooky, Muri Enikő és Gönczi Gábor biztosan ott lesz az október 23-ai Békemeneten.
Orbán Viktor Facebook videójában több magyar híresség is büszkén bejelentette: velük is lehet majd találkozni az október 23-án megrendezésre kerülő Békemeneten.
Békemenet október 23-án: ezek a sztárok is ott lesznek
"Várunk mindenkit sok szeretettel a Békemenetre, hogy együtt emlékezhessünk meg az '56-os hősökről" - mondta Muri Enikő a videóüzenetben.
"Állj ki te is a békéért!" - buzdította a nézőket Gönczi Gábor.
Vasvári Vivi, Szabó Zsófi, Kucsera Gábor és Cooky külön-külön is arra buzdította a nézőket, hogy vegyenek részt a Békemeneten.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre