RETRO RÁDIÓ

Vasvári Vivi, Szabó Zsófi, Kucsera Gábor és Cooky is ott lesznek a Békemeneten

Orbán Viktor újabb videót közölt: Vasvári Vivi, Szabó Zsófi, Kucsera Gábor, Cooky, Muri Enikő és Gönczi Gábor biztosan ott lesz az október 23-ai Békemeneten.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 19:30
Békemenet Cooky Szabó Zsófi Vasvári Vivien Gönczi Gábor Kucsera Gábor

Orbán Viktor Facebook videójában több magyar híresség is büszkén bejelentette: velük is lehet majd találkozni az október 23-án megrendezésre kerülő Békemeneten.

Békemenet október 23-án: ezek a sztárok is ott lesznek
Békemenet október 23-án: ezek a sztárok is ott lesznek Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher /  MTI

Békemenet október 23-án: ezek a sztárok is ott lesznek

"Várunk mindenkit sok szeretettel a Békemenetre, hogy együtt emlékezhessünk meg az '56-os hősökről" - mondta Muri Enikő a videóüzenetben.

"Állj ki te is a békéért!" - buzdította a nézőket Gönczi Gábor.

Vasvári Vivi, Szabó Zsófi, Kucsera Gábor és Cooky külön-külön is arra buzdította a nézőket, hogy vegyenek részt a Békemeneten.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu