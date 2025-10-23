Békemenet 2025: elindult a tömeg
Az idén is hatalmas tömeg gyűlt össze.
Békemenet indult október 23-án: ez már a tizenegyedik alkalom, hogy a CÖF-CÖKA megszervezte. Orbán Viktor miniszterelnök még a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján tartott beszédében jelentette be. Az idei Békemenet különösen nagy jelentőségű, mivel a háborúpártiság elleni kiállás egyértelműen kifejezése, amely azt hirdeti, hogy Magyarország a béke szigete.
Hatalmas tömeg vesz részt a Békemeneten
Aki magyar, velünk tart!
- jelentette be korábban Orbán Viktor miniszterelnök, az 1956-os forradalom és szabadságharc, egyben a tizenegyedik Békement reggelén. A népes tömeg reggel 9-kor kezdett el gyülekezni, az eseményen pedig számos ismert személy is részt vesz, többek közt Tóth Gabi, Pataky Attila, Sasvári Sándor és Szabó Zsófi is.
