Békemenet 2025: elindult a tömeg

Az idén is hatalmas tömeg gyűlt össze.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 11:30
Módosítva: 2025.10.23. 11:46
Békemenet indult október 23-án: ez már a tizenegyedik alkalom, hogy a CÖF-CÖKA megszervezte. Orbán Viktor miniszterelnök még a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján tartott beszédében jelentette be. Az idei Békemenet különösen nagy jelentőségű, mivel a háborúpártiság elleni kiállás egyértelműen kifejezése, amely azt hirdeti, hogy Magyarország a béke szigete.

Az idei Békemenetre is hatalmas tömeg gyűlt össze / Fotó: Ripost

Hatalmas tömeg vesz részt a Békemeneten

Aki magyar, velünk tart!

- jelentette be korábban Orbán Viktor miniszterelnök, az 1956-os forradalom és szabadságharc, egyben a tizenegyedik Békement reggelén. A népes tömeg reggel 9-kor kezdett el gyülekezni, az eseményen pedig számos ismert személy is részt vesz, többek közt Tóth Gabi, Pataky Attila, Sasvári Sándor és Szabó Zsófi is.

Tóth Gabi / Fotó: MW / Metropol
Szabó Zsófi / Fotó: Ripost
Sasvári Sándor / Fotó: Ripost
Pataky Attila / Fotó: Ripost
Szalay-Bobrovniczky Kristóf  / Fotó: Ripost


 

 

