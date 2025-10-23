Tóth Gabi és más sztárok is ott vannak az idei Békemeneten
Számos sztár ott van a Békemeneten. Ezt mondta el az énekesnő.
Ma reggel 9 órakor kezdett el gyülekezni a tömeg az idei Békemenetre. Először Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a Békemenetet, a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján, egy hónappal ezelőtt, majd ezt követően a CÖF-CÖKA vezetősége egy sajtótájékoztató keretein belül ismertette a békemenet útvonalát. Az esemény előtt számos haza híresség jelezte, hogy részt vesz a Békemeneten, többek közt Tóth Gabi is.
Tóth Gabi is ott van a Békemeneten
Az énekesnővel Bohár Dániel találkozott: Gabi ekkor elmondta, azért vesz részt a Békemeneten, mert egyrészt tisztelegni szeretne a hősök előtt ezen a nemzeti ünnepen, másrészt, mivel még sosem volt ennyire fontos az összetartozás ereje.
Pataky Attila és Fásy Ádám is részt vesz a Békemeneten
Kubatov Gábor is megérkezett
