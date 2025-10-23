Orbán Viktor nem kertelt: az űrből is látni lehet a Békemenetet
Soha nem voltak még ennyien a Békemeneten. Orbán Viktor erre hívta most fel a figyelmet.
Megtelt a Kossuth tér a Békemenet résztvevőivel. Ma reggel 9-kor vette kezdetét a gyülekező, majd a tömeg elindult a Kossuth térre, ahol ezután kezdetét vette az október 23-ai megemlékezés és állami ünnepség, és ahol Orbán Viktor is beszédet mond majd. A HírTV friss jelentése szerint a tér teljes szélességében megtelt.
Orbán Viktor szerint az űrből is látni a Békemenetet
Bárhová nézünk
- írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök, egy fotó kíséretében, amelyen az olvasható:
Ez már az űrből is látszik!
Békemenet. Soha nem voltunk még ilyen sokan!
- emelte ki ismét a miniszterelnök, néhány újabb fotó társaságában.
