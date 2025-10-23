Orbán Viktor nem kertelt: az űrből is látni lehet a Békemenetet

Megtelt a Kossuth tér a Békemenet résztvevőivel. Ma reggel 9-kor vette kezdetét a gyülekező, majd a tömeg elindult a Kossuth térre, ahol ezután kezdetét vette az október 23-ai megemlékezés és állami ünnepség, és ahol Orbán Viktor is beszédet mond majd. A HírTV friss jelentése szerint a tér teljes szélességében megtelt.

Megtelt a Kossuth tér a Békemenet résztvevőivel / Fotó: Hir tv

Orbán Viktor szerint az űrből is látni a Békemenetet

Bárhová nézünk

- írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök, egy fotó kíséretében, amelyen az olvasható:

Ez már az űrből is látszik!

Békemenet. Soha nem voltunk még ilyen sokan!

- emelte ki ismét a miniszterelnök, néhány újabb fotó társaságában.