Majdnem felrobbant az anya: nyilvánosan alázta meg a lányát az anyósa

Kemény szavak hangzottak el.
Egy édesanya a Redditen panaszolta el, hogy az anyósa bántó megjegyzésekkel illette a tinédzser lányát egy közös vásárlás során.
A bejegyzés szerint a 15 éves lány kinézett magának egy ruhát, mire a nagymamája azt mondta neki:
Ne hízz egy grammot sem, különben nem fog rád menni!
A nagymama még tovább feszítette a húrt, amikor később azt is kijelentette:
Remélem, te nem leszel olyan, mint az anyád és a nővéred, azokkal a nagy csípőkkel.
Nagyon dühös vagyok. Ez nem az első alkalom volt, hogy negatív megjegyzéseket tett a gyerekeim ruhaméretére: gyakran beszél kalóriákról és diétáról is előttük. A férjem már többször kérte, hogy hagyja abba, de semmi nem változtatott. Ez volt az utolsó csepp, mert most már nyíltan kegyetlen volt
- idézett az anya posztjából a People.
Amikor szembesítették a nagymamát a viselkedése miatt, előbb gyorsan bocsánatot kért a fiától, azután idegesen reagált: azt állította, hogy az unokája félreértette őt, ezért megsértődött.
Mostantól minden mondatomat részleteznem kellene?
- kérdezte dühösen az anyós, majd megjegyezte, hogy ő innentől kezdve biztosan nem vesz ruhát az unokájának, inkább pénzt ad ajándékba: nem akarja ugyanis, hogy a fia megint leteremtse. Az édesanya a bejegyzésében azt írta, nem zárkóznak el a további kapcsolattartás lehetőségétől, de csakis akkor, ha a nagymama valódi bűntudatot mutat, és bebizonyítja, tényleg változtatni akar a hozzáállásán.
De erősen kétlem, hogy ez megtörténne
- tette hozzá.
A poszt alatti hozzászólásokban a felhasználók csakhamar az édesanya oldalára álltak, és támogatásukat fejezték ki.
Ha az anyósod nem hajlandó még beszélni sem a viselkedéséről, és te nem szabsz határokat, akkor csak bátorítod őt. Így könnyen a lányodra hárítja majd a felelősséget is
- jegyezte meg az egyik kommentelő, míg egy másik Redditező úgy vélte, hiába minden próbálkozás:
Szigorúan korlátoznám a látogatásait, és csak akkor engedném be hozzánk, ha bebizonyítja, hogy tényleg megváltozott. Az viszont, hogy nem hajlandó beszélni a történtekről, azt mutatja, esze ágában sincs változtatni.
