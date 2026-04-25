Néhány héttel a szülés után Megyeri Csilla máris bomba formában van

Február 12-én adott életet első gyermekének a csinos műsorvezető. Megyeri Csilla kislánya, Alessia hatalmas boldogságot hozott a család életébe, a fájdalmas vajúdás után pedig alig néhány hét elteltével újra bomba formában van a kismama!

Létrehozva: 2026.04.25. 11:00
Megyeri Csilla és párja február 12-én köszöntötte e világon első közös gyermekét. A sztáranyuka pedig alig 2 hónap után visszanyerte tökéletes alakját. A követők csak annyit kérdeznek: hogyan csinálta?

Megyeri Csilla megmutatta szülés utáni alakját

Az Ázsia Expressz első évadának harmadik helyezettje néhány héttel a szülés után Instagram-oldalán mutatta meg tökéletes alakját. A műsorvezető fél év kihagyás után visszatért az edzőterembe, amelyről egy videót is megosztott egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetben.

Megyeri Csilla párjával, Nicóval és kislányával, Alessiával érkezett meg az edzőterembe, ahol végre újra belevághat a munkába. A videó aranyosabb már nem is lehetne: a felvételen jól látszik, hogy a kislány igazi áhítattal figyeli az édesanyját. Természetesen nem maradt ki az édesapja sem, akit szintén meglátogattak a bokszedzése alatt. 

Az influenszer rengeteg követőjének és édesanyának adott ezzel erőt. Bebizonyította, hogy nem szabad szégyellni a terhesség során felszaladt kilókat, mindig van lehetőség újrakezdeni.  A kismamákkal pedig fontos üzenetet közölt: merjék felvállalni a természetes alakjukat.

Kislányával közös képet posztolt Megyeri Csilla Instagram-oldalán

Megyeri Csilla várandóssága alatt is kapott hideget, meleget egyaránt, ugyanis a celebmami kislányával a pocakjában sem hagyott fel a sportolással. Az influenszer mindig is fontosnak tartotta az egészséges életmódot, valamint igyekezett a terhessége alatt is megtartani csinos alakját.

Őszintén szólva az edzéseim jelenleg nem sokban különböznek attól, ahogy a terhesség előtt edzettem. Ohh, mégis. A boksz kimarad, nagy szívfájdalmamra. (Jelenleg +8-9 kilónál tartok.) Viszont néhány kulcsfontosságú dolgot tudatosan változtattam a súlyzós edzéseken (ebből már nem engedtem)!

– írta korábban közösségi oldalán Csilla.

A sztáranyuka természetesen kikérte orvosai véleményét, akik egyetértettek abban, hogy jól koordinált edzés mellett nem kell félni a komplikációktól, sőt nem csak az anyára, hanem a babára is jótékony hatással van egy kis testmozgás.

Megyeri Csilla és párja harmonikus családi életet él

Megyeri Csilla gyermeke születése óta gördülékenyen veszi az előtte álló akadályokat. Nem csak a terhessége alatt felszedett plusz kilóktól szabadul meg, de kislányával is abszolút harmonikus mindennapokat alakított ki. A műsorvezető és babája járja Budapest utcáit és nagy sétákat tesz a Citadella körül.

Megyeri Csilla párjának, az olasz származású bokszedzőnek, Nicola Sarciának családja is Magyarországra utazott, hogy megismerhesse a kis Alessiát. Az influenszer az első találkozás pillanatát közösségi oldalán is megosztotta, ahol ő, Alessia és az olasz dédmama pózol a kamera előtt.

Úgy tűnik, az édesanya élete teljessé vált, és kicsattan a boldogságtól. Követői szerint Csilla kiegyensúlyozottabbnak és boldogabbnak tűnik, mint bármikor korábban.

 

