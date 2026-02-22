Megyeri Csilla párja megmutatta: így reagált a kisfia a húga érkezésére

Megyeri Csilla és Nicola Sarciá kedden jelentették be az örömhírt, hogy végre megérkezett első közös gyermekük, Alessia. Szerencsére a kislány és az édesanya is egészségesek, bár a szülés sajnos nem ment könnyen, de Megyeri Csilla Nicola segítségével még a 17 órás vajúdást is végig tudta csinálni. Most pedig megmutatták azóta hogyan telnek a napjaik otthon, már nem csak hármasban, hanem négyesben.

Megyeri Csilla és Nicola Sarciá gyermekük születése óta szinte úsznak a boldogságban (Fotó: Szabolcs László)

Megyeri Csilla szülése cseppet sem volt egyszerű menet, de szerencsére már otthon vannak a kisbabával és mindketten jól vannak, és a fotók alapján nagyon boldogok is. Ráadásul az is kiderült, hogy Nicola Sarciá volt párjától született kisfia hogyan reagált a kislány érkezésére. A videók alapján a bokszoló gyermeke már a kórházból hazafelé is velük tartott, és azonnal teljesen odáig volt a húgáért, és ragaszkodott hozzá, hogy a büszke édesapával együtt cipelje a babahordozót. Ezek után pedig úgy látszik, csak egyre nagyobb a boldogság, ugyanis a kisfiú lépten-nyomon puszilgatja és szeretgeti a kishúgát. Sőt, Megyeri Csilla még azt is megörökítette, ahogy Nico és a két kicsi együtt, összebújva pihennek a kanapén. A cuki fotók után talán kimondhatjuk, itt nyoma sincs a féltékenységnek.

Megyeri Csilla kislánya előtt Nicola fián gyakorolt

A műsorvezető többször is mesélt arról, hogy amióta együtt vannak szerelmével igyekszik minél több időt tölteni a kisfiúval is, hiszen ez párja számára is nagyon fontos. Így viszont maga is úgy érezte, mintha az anyaságra gyakorolna.

Mondhatni, kaptam egy gyereket és merőben más lett az életem. Belecsöppentem abba, hogy segítek fürdetni, etetni, pelenkázni és jó érzéssel tölt el, nem teher, hanem jön magától. Nyilván nem szeretnék rossz érzést kelteni az édesanyjában sem, de amikor velünk van, nagyon szívesen csinálom ezeket a dolgokat. Úgy érzem, hogy a kicsi is kedvel, ami Nicolának természetesen egy nagyon fontos pont. Sőt, most már sokkal jobban szeretek velük lenni és programokat csinálni, mint mondjuk a barátnőimmel elmenni valahova

– mondta Csilla a kapcsolatuk elején a Metropolnak, amikor még nem is sejtette, hogy mostanra megszületik a közös gyermekük.