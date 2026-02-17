Gólyahír: Megyeri Csilla világra hozta kislányát

Nyáron jelentette be Megyeri Csilla és párja, hogy egy kisbabával fogják megáldani a világot, és egy család lesznek. 2026 február 12-én meg is történt a csodás gyermekáldás, amelyről Csilla rengeteg képpel emlékezett meg.

Fotó: Szabolcs László

Öt napon át teljes titokban tartották Megyeri Csilla és párja, hogy kislányuk megérkezett. Az ígéretekhez híven a pici neve Sarciá Alessia Adriana lett.

A természet és mi hárman szépen összedolgoztunk, ugyanis néhány nappal ezelőtt megérkezett hozzánk a mi kis csodánk: Sarciá Alessia Adriana ⚖️ 3995g

📏54cm

🕰️ 14:29 17 óra vajúdás és fél óra küzdelem a szülőcsatornán át - a legerősebb és legszebb közös élmény, amit megélhettünk minden fájdalmával együtt. Hála és köszönet a szülészorvos és szülésznőnek a profizmusukért! Isten áldja a munkájukat!

- írja Csilla az Instagram bejegyzésében, amelyben angyali képek találhatóak az újdonsült babáról és családról.