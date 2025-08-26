RETRO RÁDIÓ

Gólyahír: Megyeri Csilla nagy bejelentést tett

Instagramon jelentette be.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.26. 19:59
Módosítva: 2025.08.26. 20:15
Özönlenek a gratulációk Megyeri Csilla Instagram-posztja alá, amelyben bejelentette: immáron hárman vannak. Az új jövevényt jövő februárra várják, ahogy a csodálatos képek és videó is tanúsítja.

fotó: Szabolcs László (SZL)
A divatikonnal és párjával nyulat lehetne fogatni, annyira boldogok, hogy megoszthatták az örömhírt: Csilla most már egy új életet hordoz a szíve alatt, amely szerelmük gyümölcse. Csilla a párjával közös nyaralásukról jelentette be a hírt.

Egy jó ideig az utolsó kettesben töltött közös nyaralásunk… Bár már itt is hárman vagyunk.

 - írta a felvételekhez. 

Szeretnénk veletek is megosztani a mi kis (17 hetes) titkunkat: egy csodálatos angyalka van úton hozzánk, aki minket választott az édesanyukájának és az édesapukájának.

 - folytatta, amelyből kiderült, hogy Csilla már 17 hete "rejtegette" édes titkát, hogy gyermekáldás történt náluk.

 

 

