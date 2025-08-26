Gólyahír: Megyeri Csilla nagy bejelentést tett

Instagramon jelentette be.
Özönlenek a gratulációk Megyeri Csilla Instagram-posztja alá, amelyben bejelentette: immáron hárman vannak. Az új jövevényt jövő februárra várják, ahogy a csodálatos képek és videó is tanúsítja.
A divatikonnal és párjával nyulat lehetne fogatni, annyira boldogok, hogy megoszthatták az örömhírt: Csilla most már egy új életet hordoz a szíve alatt, amely szerelmük gyümölcse. Csilla a párjával közös nyaralásukról jelentette be a hírt.
Egy jó ideig az utolsó kettesben töltött közös nyaralásunk… Bár már itt is hárman vagyunk.
- írta a felvételekhez.
Szeretnénk veletek is megosztani a mi kis (17 hetes) titkunkat: egy csodálatos angyalka van úton hozzánk, aki minket választott az édesanyukájának és az édesapukájának.
- folytatta, amelyből kiderült, hogy Csilla már 17 hete "rejtegette" édes titkát, hogy gyermekáldás történt náluk.
