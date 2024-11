Nicola Sarcia gyermeke mellett Megyeri Csilla az anyaságot is megtapasztalhatja, amit nagyon élvez – Fotó: Instagram

Megyeri Csilla párja mellett az anyaságra is többet gondol

Mivel szerelme édesapa, így Csilla egy teljesen új élethelyzetbe csöppent bele, ahol szinte pótanyukaként kell gondoskodnia a kicsiről. Bár ezt a szerepet korábban még nem igazán érezte magáénak, most ez is megváltozott.

„Hihetetlen, de eddig nem éreztem az anyaságot és már az is megfordult a fejemben, hogy velem van a baj. Most viszont mondhatni, kaptam egy gyereket és merőben más lett az életem. Belecsöppentem abba, hogy segítek fürdetni, etetni, pelenkázni és jó érzéssel tölt el, nem teher, hanem jön magától. Nyilván nem szeretnék rossz érzést kelteni az édesanyjában sem, de amikor velünk van, nagyon szívesen csinálom ezeket a dolgokat. Úgy érzem, hogy a kicsi is kedvel, ami Nicolának természetesen egy nagyon fontos pont. Sőt, most már sokkal jobban szeretek velük lenni és programokat csinálni, mint mondjuk a barátnőimmel elmenni valahova” – vallotta be.