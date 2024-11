Megyeri Csilla az új párjával hagyta el az országot

Megyeri Csilla az utóbbi időben rengeteg támadást kapott, de most már nyugodtan kimondhatja, hogy lezárta a múltat. Ráadásul a szerelem is rátalált, párját már édesanyjának is bemutatta. A műsorvezető párja is odáig van kedveséért, aki elmondása szerint a nagybetűs Nő számára. A páros, ha lehet, rengeteg időt tölt együtt, hogy még erősebb legyen a szövetségük.

Megyeri Csilla és szerelme között nagy az összhang (Fotó: Szabolcs László)

Augusztus végén a szerelemesek Olaszországban töltöttek jó pár napot, most pedig Spanyolországba utaztak. Csilla a reptérről és a gépről is posztolt, ahol összebújva ölelték egymást a kedvesével. Természetesen a kommentelők is többnyire örülnek kedvencük boldogságának, azonban valaki szívesebben látná újra volt párjával, Zsoltival a műsorvezetőt.

Megyeri Csilla párja szerencsésnek tartja magát

Nicola nagyon boldog azért, mert megadják egymásnak a kellő tiszteletet a hétköznapokban. Emellett azért is szerencsésnek tartja magát, mert Csilla nagyon házias, és még fáradtan is hajlandó konyhatündérként tevékenykedni, amikor vendégek jönnek hozzájuk.

Sokat gondolkoztunk az összeköltözésen, hiszen igyekeztünk észszerűen kivitelezni. Úgy gondoltuk, teljesen mindegy, hogy külön bérelünk-e lakást vagy együtt, de bejött, amit szerettünk volna. Azt gondolom, hogy ha valakivel kapcsolatban vagy, akkor ha szereted, gondoskodni is kell a másikról. A férfi és a nő másképpen gondoskodik. Nekünk, férfiaknak jólesik, ha meleg étellel várnak haza. Ráadásul nekem Csilla a nagybetűs Nő

– árulta el Nicola.