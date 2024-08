Megyeri Csilla feltette a nagy kérdést, özönlenek a kommentek

Megyeri Csilla nemrég az egész országot sokkolta, mikor bejelentette, hogy közel 11 év után szakítottak a párjával. Elvileg nem egy harmadik fél állt közéjük, csupán az évek alatt kiszerettek egymásból és más irányba ment az életük, így állítólag nincs köztük sem harag, sem rossz érzés, továbbra is baráti a viszonyuk.

Megyeri Csilla / Fotó: Szabolcs László

Megyeri Csilla nemrég Olaszországba ment pihenni, bár az még egyelőre kérdéses, hogy egyedül, vagy esetleg vele volt egy udvarló is. Időnként posztolt is pár képet a meseszép helyről, és a rajongói legnagyobb örömére most is így tett, ráadásul feltett a követők számára egy nagy kérdést is, amire rengeteg kommentet kapott.

14 éves voltam, amikor először megpillantottam a tengert🌊 – pont Olaszországban – néhány kilométerrel odébb…, mint ahol most voltam.



Nektek mi volt az első 🌊-el kapcsolatos élményetek? 🏖️ Ti hol voltatok először?

– írta Megyeri Csilla.

Sokan válaszoltak neki, és megosztották vele, hogy milyen emlékeik fűződnek a tengerhez, hol látták először ezt a csodát. Persze olyanok is bőven akadtak, akik válaszadás helyett inkább Megyeri Csilla kinézetét dicsérték.

Itt lehet megtekinteni Megyer Csilla nyaralós posztját: