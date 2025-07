Durván betámadták az utcán a Házasság első látásra sztárját

Bementem, a nő rám vigyorgott, kérdezett egy-két dolgot abból a bizonyos műsorból, majd közölte velem, hogy »Jaj, hát amúgy olyan kis hisztis voltál.« Próbálta utána szépíteni a sztorit, hogy »Jaj, hát olyan nehéz eset vagy, mint én…«, de ez már nem segített az adott helyzeten. Azt nem értem a mai napig, hogy miért nem köszöntem meg vigyorogva azt az utólagosan is szar rétest, ami drága is volt, meg szar is volt, és mondtam neki azt, hogy »mégsem szeretnék rétest vásárolni«, majd fordultam volna ki a boltból.