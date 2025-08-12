„Én ott fogok eret vágni” – Gáspár Győző attól tart, hogy a testvére is megjelenik Demcsák Zsuzsa vacsoráján

A Hal a tortán új évadában ma este a Farm VIP műsorvezetője vendégeli meg a társaságot, aminek nagy része izgatottan készül. Csak Gáspár Győző esett pánikba, ugyanis attól tart, hogy a testvére is jelen lesz Demcsák Zsuzsánál.
A Hal a tortán 2025-ös évadának harmadik hetén öt egykori bajnok csap össze, köztük Gáspár Győző, Bódi Csabi, Bay Éva, Miló Viki és Demcsák Zsuzsa. Kedd este utóbbi vendégeli meg a csapatot, ami nem lesz egyszerű, miután Bódi Guszti fia igen magara tette a lécet. Ám akad olyan, aki nem a menü miatt izgul, sokkal inkább azt szeretné már tudni, ki a műsorvezető segítője. Lehet, hogy Győzike testvére lett a kukta?
Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti már évek óta a Farm VIP műsorvezetői, sőt olyan jóban lettek, hogy születésnapja alkalmából Zsolti gazda még egy birkát is ajándékozott partnerének, így egyáltalán nem lett volna elképzelhetetlen ez a forgatókönyv. És bár azt nem tudjuk, hogy a tévésnek megfordult-e a fejében, de Győzőnek szinte azonnal eszébe jutott, hogy akár még ilyen kellemetlen meglepetés is érheti a vacsorán.
Szerintem a segítője nagyon közel áll hozzám, de nem a feleségem. Gondolkozzatok, hogy kivel van ő nagyon jóban a mi családunkból, kivel jár össze, ki az ő műsorvezetőtársa?
– pedzegette az ötletét a kocsiban a többieknek.
„Ott lesz a tesód is? Jaj, de nagy lenne! Zsolti a király, de jó lenne ha ő lenne a segítség” – örült meg azonnal Bódi Csabi a showmannel ellentétben.
Akkor én ott fogok eret vágni gyerekek
– foglalta össze a véleményét velősen Győzi.
Szerencsére Győzőnek nem kell aggódnia, a műsorvezetőnő egy közeli barátnőjét, Kandász Andit kérte fel, hogy dolgozzon a keze alá.
„A segítőm nem más, mint Kandász Andi barátnőm, akivel nem ma kezdődött a barátságunk. Ez több már több évtizede tart, ismerjük egymás családtagjait, és sok mindent végigcsináltunk már egymással” – árulta el Zsuzsa.
A Gáspár család sarjai hosszú éveken át jó viszonyt ápoltak egymással, de a Győzike háza körüli vita miatt az utóbbi időben igencsak eltávolodtak. Ezek után a kapcsolatot már csak tovább mérgesítette a Gáspár Győző apja miatt kirobbant ellentét. Mostanság azonban felröppent a pletyka, hogy talán hamarosan béke paktum születhet. Ugyanis a testvérháború alapjául szolgáló telek a hírek, és Zsolti elmondása szerint visszakerült Gáspár Győző és Gáspár Bea nevére.
De, hogy Demcsák Zsuzsához érve a showman megnyugszik-e vagy ismét olyan rossz hangulat lesz rajta úrrá, mint Bódi Csabinál, az csak a ma esti adásból derül ki, a Super TV2-n, este 7 órától.
