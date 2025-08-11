Bódi Csabi majdnem felgyújtotta a konyhát: a háta mögött csaptak fel a lángok

A Hal a tortán Bódi Csabi számára már nem ismeretlen terep, hiszen nem csak elmondása alapján négyszer is szerepelt már a műsorban, de még az is előfordult, hogy ő vihette haza a győztesnek járó trófeát. Ez különösen nagy szó, tekintve, hogy nem kimondottan a konyha ördöge, sőt volt, hogy még a feleségét is megbetegítette a főztjével. Most egy barátja vendéglőjét gyújtotta fel kis híján.

Bódi Csabi esküvői hangulattal várja a vendégeit a Hal a tortán harmadik hetének első napján (Fotó: Szabolcs László)

Bódi Csabi felesége Gina, egy igazi konyhatündér, így nem csoda, hogy a zenész ritkán tüsténkedik a konyhában, csakhogy most ő is rákényszerült. A Hal a tortán 2025-ös évadába ugyanis korábbi bajnokként tért vissza, hogy legyőzze a négy versenytársát, akik szintén egykori nyertesek. A csapattal nem is lesz egyszerű dolga, ugyanis a Gáspár Győző, Demcsák Zsuzsa, Miló Viki és Bay Éva négyest kell lenyűgöznie. És bár jó barátja, Tibi kölcsönadta a vendéglőjét, na meg a tudását is, az előkészületek még így sem mentek simán. Kezdve onnan, hogy Bódi Csabi fia segítségével sem tudta felismerni a zöldségeket Gáspár Bea boltjában, majd véletlenül tüzet gyújtott a konyhában.

Bódi Csabi családja nélkül igencsak elveszett

A főzés folyamatát elnézve nem véletlen, hogy Csabi folyamatos ellenőrzésre szorul, és bár míg fia, Bódi Csabi Jr. a bevásárlás alatt végig mellette volt, de a konyhában Gina helyett már csak barátja, Tibi asszisztált neki, aki igencsak alábecsülte az énekes ügyetlenségét. Ugyanis egy sütőpapírt épp a tűzhelyre helyezett, ami természetesen ki is gyulladt, amíg a „főszakács” hátat fordított, segítője pedig kiment a konyhából. Szerencsére még időben észrevette a problémát, így kisebb ijedtség közepette gyorsan el is oltotta, így a hely tulajdonosa észre sem vette a bakit.

Bódi Csabi gyerekei valószínűleg nem tőle kérnek majd konyhai tippeket, különösen, hogy nem csak felesége, édesanyja, Bódi Margó is igazi konyhatündér (Fotó: TV2)

Bódi Csabi egyszer próbált romantikus vacsorát főzni

Ezek után viszonylag simán mentek a dolgok, bár még ez sem garancia arra, hogy mindenki épen és egészségesen megússza a vacsorát, legalábbis Csabi tapasztalatai alapján. Ugyanis saját bevallása szerint egyszer még a saját feleségét is sikerült megbetegítenie.

Életemben ötször voltam a konyhában, ebből négy alkalommal a Hal a tortán miatt, egyszer pedig Ginát leptem meg étellel, de annak is gyomorrontás lett a vége, úgyhogy ezt hagyjuk is

– vallotta be nevetve az énekes.