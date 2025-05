Bódi Csabi titkos recepttel változtat az életén: 25 kilót akar ledobni

Fontosnak tartja, hogy egészségét megőrizze és sokáig részese legyen családja életének (Fotó: Bánkúti Sándor)

Az énekest támogatja családja az új úton

Bódi Csabi felesége is maximálisan támogatta őt a döntésében.

„Anyukám régóta mondta, hogy szomorú, ha rám néz, a feleségem pedig kiemelte, hogy elfogad úgy, ahogy vagyok, de ha az egészségemért tenni szeretnék, természetesen támogat” – nyilatkozta. A családi háttér tehát biztosítva van, és Csabi elszántan, lelkesen kezdett neki egy héttel ezelőtt az életmódváltásnak. Családja több tagja is használja a titkos családi receptet, és ők már jól érzik magukat a bőrükben a program segítségével.

A testmozgás, amely a roma közösségben nem mindig része az életmódnak, szintén egy új terület Bódi Csabi számára.

„A roma emberek nem szoktak edzeni. Legalábbis ritka, hogy valaki romaként azt lássa, hogy a család sportol rendszerint. A testmozgás számomra is idegen, de tudom, hogy ezt is részévé kell tenni az életemnek” – ismerte el. Az énekes már kipróbált néhány modern fitneszgépet is, és úgy érzi, hogy sikerült egy kis örömet találnia az edzésben.