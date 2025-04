Milliókba kerülhetett Bódi Csabiék klipje: „Nem sajnáltuk rá a pénzt”

Bódi Csabi, Kis Grófó és Jolly már 10 éve nem jelentkezett közös slágerrel, ami persze nem azt jelenti, hogy megromlott volna a barátságuk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy tegnap a rajongók legnagyobb örömére újabb közös daluk jelent meg, Szálem álejkum címmel. És természetesen, ahogy azt náluk már megszokhattuk, egy ilyen dal klipjéhez mindenből a legjobb dukál. A zenészek nem is sajnálták a pénzt semmire.

Bódi Csabi Jollyval és Kis Grófóval forgatott Dubajban, nem sajnálták a pénzt semmire Fotó: Szabolcs László

Bódi Csabi régóta várt rá, hogy újra barátaival alkothasson, ám sikeres előadóként ezt egyáltalán nem volt egyszerű megszervezni.

Tíz éve már annak, hogy megjelent az első közreműködésünk Jollyval és Kis Grófóval. Azóta teljesen más irányba sodort minket az élet, és hála Istennek mind a hárman sikeresek vagyunk a saját területünkön, de talán emiatt a sok elfoglaltság miatt nem került sor új közös szerzeményre

– kezdte Csabi.

„Egy ideje már felröppent a gondolat, hogy újra egyesülünk, hiszen sosem volt köztünk ellentét, és a hétköznapi életben is barátok vagyunk. Már tavaly terveztük a dalt, de nem értünk rá sajnos, ezért döntöttük el, hogy idén mindenképpen időt kerítünk erre” – mesélte.

Bódi Csabi maga rendezte a fényűző klipet

Ahogy tervezték, a projekt idén valóban meg is valósult, és elkészült a dal, amihez természetesen egy méltó klipet is szerettek volna forgatni, ami sikerült is.

Én rendeztem az egészet. És mivel szerettünk volna egy nagyon impozáns helyet a videókliphez, ezért Dubajra esett a választásunk. A célunk egy minőségi hang- és képi világ létrehozása volt, ezért nem sajnáltuk rá a pénzt: a videóklipben látható három Rolls Royce luxusautó, illetve még tevék is, akikkel hatalmas élmény volt találkozni! Mellettük a gyönyörű tájképek pedig magukért beszélnek

– árulta el az énekes.

„A dal pedig az összetartásról, és a szoros emberi kapcsolatokról szól, amiket mi is vallunk a való életben” – tette még hozzá büszkén.