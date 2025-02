Micsoda ünneplés: luxusajándékkal lepte meg kislányát Bódi Csabi – Videó

Bódi Csabi számára a családja az első, így nem meglepő, hogy egy születésnapot is a lehető legtökéletesebbé szeretne varázsolni. A zenész három gyermek édesapja, ám kettő közülük Valentin-napon született: Bódi Rómeó 16 évvel ezelőtt, míg a tündérszép Lilien 6 éve. Idén is összegyűlt hát a népes família, hogy megünnepeljék a két fiatalt, bár az is igaz, hogy a körülbelül 30 fős vendégsereg Csabiéknál csak a szűk családi körnek számít.

Fotó: Szabolcs László

Bódi Csabi gyerekei Valentin-napon születtek

Bódi Csabi kitett magáért

Az édesapa egy közel ötperces vlogot készített arról, hogyan telt gyermekei születésnapja. Először azt láthatjuk, ahogy megérkeznek a vendégek, majd a megterített asztalnál közösen énekelnek az ünnepeltek tiszteletére. Azt kijelenthetjük, hogy éhesen biztos, hogy nem ment haza senki a buliból, hiszen a család női tagjai gondoskodtak arról, hogy minden legyen, mi szem-szájnak ingere. A húsokon keresztül, a zöldségeken, salátákon át, a süteményekig minden a vendégek elé került, és valószínűleg nem is maradt belőle semmi.

Rómeó és Lili is Valentin-napon születtek, 10 év különbséggel. Szűk családi körben ünnepeltünk most, de mindenki kitett magáért. Az asztalra került krumplisaláta, rántott hús, rántott zöldségek, kolbász, oldalas, köretek és még sorolhatnám, illetve a csajok sütöttek pogácsát is

– hangzik el a videóban, majd azt láthatjuk, ahogy a születésnaposok elfújják a gyertyákat a tortán. De persze az ajándékozás sem maradt el!

A 6 éves Bódi Lilien egy gyönyörű nyakláncot és egy gyűrűt kapott ajándékba, s bár a felvételről nem derül ki, hogy Rómeó mivel gazdagodott, az egészen biztos, hogy édesapja vele is nagyvonalú volt. Ahogy a feleségével is, Csabi ugyanis Ginának is kedveskedett egy aprósággal, amiért született két közös gyermekük.