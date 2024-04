Dubaji luxusban romantikázik feleségével Bódi Csabi: ennyibe kerül az édeni kényelem

Bódi Csabi és felesége, Gina 17 éve boldogítják egymást, és ezt tényleg szó szerint kell érteni. A házaspár jóban-rosszban kitart egymás mellett, és ahogy a zenész mondja: nem történhet olyan dolog az életben, ami szétszakíthatná őket. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi lehet a titkuk, hogy ennyire zökkenőmentesen, és példaértékűen működik a házasságuk. Nos, Csabi szerint a titok a kölcsönös tiszteletben, szeretetben és az önös érdekek háttérbe szorításában rejlik. Ők nem veszekednek, a féltékenység és a megcsalás gondolata pedig teljesen ismeretlen számukra. Nem meglepő hát, hogy most is egy romantikus utazásról jelentkeztek be a rajongóiknak...

Bódi Csabi és felesége, Gina Dubajban romantikázik Fotó: Szabolcs László

Bódi Csabi nem sajnálja a pénzt feleségére

Nem először romantikázik Dubajban Csabi és Gina, sőt, akár mondhatnánk azt is, hogy visszatérő vendég a házaspár. És ahogy az lenni szokott, megadják a módját az utazásnak, hiszen egy 77 emeletes luxusszállodában pihennek. A komplexum tetején pálmafák és egy óriási medence szolgálja a vendégek kényelmét, ám ezért a komfortért mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki akár csak egy éjszakát szeretne eltölteni itt. Egy szimpla szoba ára 110 ezer forinttól indul, és azt talán mondanunk sem kell, hogy határ a csillagos ég... Azaz egy egyhetes ott-tartózkodás is közel egymillió forintba fájhat alsó hangon.

Most pedig Csabi is betekintést engedett ebbe a luxusba.

Gondoltam, megmutatom nektek, milyen a 77. emeletről lenézni a szállodából a Pálma-szigetre

– kezdte a videójában Csabi, aki aztán meg is mutatta, milyen a kilátás a felhők fölül.

A liftben másfél percet utazunk, mire felérünk a tetőre, a füled pedig eldugul közben a nyomáskülönbségtől.

„De amikor felérünk, a kilátás magával ragadó, és egyben lélegzetelállító. A háttérben például ott van a Burdzs al-Arab, ami Dubaj egyik legelső nevezetessége volt, jobb oldalra tőle pedig a Jumeirah Beach hotelja. Itt az egyik legújabb nevezetesség is, a Royal Atlantis, mellette meg a bátyja van, az Atlantis the Palm. Ezt a hotelt egyébként a Bahamákon építették fel először, majd a dubajiak itt is létrehozták. Szerintem egy nagyon jó szálloda, ott is voltunk 2016-ban a Ginával” – mesélte Csabi, aki aztán megjegyezte, hogy a mostani utazásuk is emlékezetesre sikerült, hiszen olyan, mintha a fellegekben járnának.

A 77. emeleten a pálmafák árnyékában és a feszített víztükrű medence partján úgy érzi az ember, mintha a fellegekben, egy édenben járna

– tette hozzá.