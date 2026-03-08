Megyeri Csilla megmutatta angyali babáját – Videó
Nőnap alkalmából mutatta meg kislányát az influenszer. Megyeri Csilla nagyon büszke édesanya.
Március 8-a van, azaz most ünnepeljük a nemzetközi nőnapot. Ezt lehet apróságokkal is megünnepelni, ám Megyeri Csilla nagyot dobbantott.
Nőnap alkalmából megmutatta imádni való kislányát a rajongói legnagyobb örömére. Megyeri Csilla babája mindenkit képes elvarázsolni. Alessia Adriana február 12-én látta meg a napvilágot, kőkemény 17 órás vajjúdás után. Alessia Adriana már most egy igazi kis tündér farmerruhácskájában, cuki fehér masnival a fején hódítja el influenszer édesanyja követőinek a szívét.
A mi kis Nőnk. Boldog Nőnapot nekünk Csajok!
– írta videójához Megyeri Csilla.
Íme Megyeri Csilla tündéri lánya:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre