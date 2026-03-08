Megyeri Csilla megmutatta angyali babáját – Videó

Március 8-a van, azaz most ünnepeljük a nemzetközi nőnapot. Ezt lehet apróságokkal is megünnepelni, ám Megyeri Csilla nagyot dobbantott.

Megyeri Csilla / Fotó: Szabolcs László

Nőnap alkalmából megmutatta imádni való kislányát a rajongói legnagyobb örömére. Megyeri Csilla babája mindenkit képes elvarázsolni. Alessia Adriana február 12-én látta meg a napvilágot, kőkemény 17 órás vajjúdás után. Alessia Adriana már most egy igazi kis tündér farmerruhácskájában, cuki fehér masnival a fején hódítja el influenszer édesanyja követőinek a szívét.

A mi kis Nőnk. Boldog Nőnapot nekünk Csajok!

– írta videójához Megyeri Csilla.

Íme Megyeri Csilla tündéri lánya: