Megyeri Csilla megmutatta angyali babáját – Videó

Nőnap alkalmából mutatta meg kislányát az influenszer. Megyeri Csilla nagyon büszke édesanya.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.08. 16:00
megyeri csilla nemzetközi nőnap alessia adriana baba kislány

Március 8-a van, azaz most ünnepeljük a nemzetközi nőnapot. Ezt lehet apróságokkal is megünnepelni, ám Megyeri Csilla nagyot dobbantott. 

Megyeri Csilla
Megyeri Csilla / Fotó: Szabolcs László

Nőnap alkalmából megmutatta imádni való kislányát a rajongói legnagyobb örömére. Megyeri Csilla babája mindenkit képes elvarázsolni. Alessia Adriana február 12-én látta meg a napvilágot, kőkemény 17 órás vajjúdás után. Alessia Adriana már most egy igazi kis tündér farmerruhácskájában, cuki fehér masnival a fején hódítja el influenszer édesanyja követőinek a szívét. 

A mi kis Nőnk. Boldog Nőnapot nekünk Csajok!

– írta videójához Megyeri Csilla.

Íme Megyeri Csilla tündéri lánya: 

 

