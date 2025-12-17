Közel húsz év után felhagyott a szinkronnal Csuja Imre: „Elhasználódtam annyi év alatt”
Már nem szinkronizál, noha rengeteg filmben és sorozatban hallhattuk a hangját. Csuja Imre 1200 sorozatban és filmben volt hallható, de egyre fárasztóbbnak érezte a szinkront, és a szeme sem bírta már annyira.
Brad Pitt-tel és Donald Sutherlanddel is forgatott, szinkronstúdiókba pedig közel 20 évig járt Csuja Imre. Ennek az időszaknak azonban immár vége. A színész számára már túl gyors volt a tempó és a szeme is nehezen bírta.
Nem tudtam már többet vállalni. Gyakorlatilag tizennyolc évig ott laktam a szinkronban. Ezalatt én szabadúszó voltam, 1200 filmet és sorozatot szinkronizáltam. Ebben benne volt minden.
– mesélte a színész, aki olyan sztároknak adta a magyar hangját, mint Wesley Snipes, Gregory Peck, Billy Bob Thornton, Al Pacino, Oliver Platt, Nino Frassica vagy Santiago Segura, azaz Torrente. A magyar nézők közül sokan Al Bundy karakteréhez is kötik a hangját, az Egy rém rendes család című sorozatban Ed O’Neill magyar hangját kölcsönözte. A szinkronnal azonban – úgy tűnik – szakított.
Csuja Imre szinkronmunkái: Már nemigen vállal ilyet
Mint mondja, már nem volt ideje arra, hogy reggel nyolcra kimenjen egy szinkronstúdióba, majd fél tízre be a belvárosba, színházi próbára, majd újra szinkronba, délután. Ráadásul sorozatokban is forgat, így a szinkront elengedte.
Ez lassan lekopott. Nem hiányzik. A szinkronizálásba elég erősen tönkremegy az ember szeme a monitorok miatt. Ma már nem papíron van a szöveg, hanem digitálisan. Iszonyatosan szemrontó. Én ott elvégeztem a dolgomat. Egyszer minden jónak vége szakad. Én nagyon szép emlékeket őrzök, csodálatos színészeknek voltam a hangja tizennyolc éven át, de az a korszak véget ért. Elhasználódtam annyi év alatt.
A színész Donald Sutherland mellett is szerepelt, és nem csak hangban: akkor orosz nyomozót alakított. Brad Pitt-tel is játszott a Kémjátszma című filmben, de nem volt nagy szerepe, német kocsmáros volt, csak egy „Nein!”-t kapott – viccelődött az Abaházi presszó című műsorban.
Jószolgálati nagykövetként is segít
Csuja Imre jószolgálati nagykövetként tíz éve segíti a mentők munkáját az újraélesztési tudás terjesztésében, az adománygyűjtésben és az adó 1 százalékos kampányokban. A művész 2015 óta adja nevét és tehetségét a szervezet társadalmi edukációs kampányaihoz. Amikor arról kérdeztük, hogy miért épp erre az alapítványi felkérésre mondott igent, meglepődve válaszolta: „Hisz ez egyértelmű! A mentőszolgálat segítsége az, amire bármelyikünk, bármikor rászorulhat, és ha már van ez a nem várt népszerűségem, igyekeztem jó célra felhasználni.”
A szinkronnal szakított, de a filmezéssel nem. Nemrég mutatták be például az első szlovákiai magyar többnyelvű sorozatot, melynek címe Pressburg, és amelynek egyik fontos karakterét épp Csuja Imre alakítja. A széria rendezője, Molnár Csaba és producere, Forgács Attila mesélt lapunknak az alkotásukról.
A Hajdúnánáson született művész már nyugdíjas éveit tervezi, a balatoni Öreghegyen álló családi nyaralót gyakran látogatja. Bőven van tennivaló körülötte, a szőlőtőkéket is ő maga gondozza.
