Ilyen még nem volt, Csuja Imre filmtörténelmet írt

A sorozat megálmodója Molnár Csaba, aki egy ismert és sikeres rendező szomszédos országban, ahol ő volt a direktora a hazánkban is igen népszerű A mi kis falunk sorozat szlovák eredetijének (Horná dolná).

Régóta szerettem volna egy olyan sorozatot, ami szórakoztatva, ám mégis informálva, amolyan igazi sírva-vigadósan magyarosan mutatja be egy felvidéki magyar életét, aki vicces helyzetekbe kerül

– kezdte a direktor, aki arról is beszélt, hogy azt a fajta nyelvi, illetve kulturális színességet is be akarta mutatni, ami címet adó Pozsony (régi nevén Pressburg) városát is jellemzi a mai napig.

A sorozat magyar sztárja Csuja Imre, aki a főszereplő karakterének az édesapját alakítja a Pressburgban Fotó: Pressburg

Igazándiból a fent említett soknyelvűség már a forgatások előtti előkészítő munkát és magát a forgatást is végig jellemezte, ami addig sosem látott, tapasztalt helyzetek elé állított minket. Szlovák, német és magyar színészek, filmes szakemberek dolgoztak együtt, mindenkihez igyekeztünk a saját nyelvén szólni, amikor ez nem ment az angolt vettül elő

– fejtette ki Molnár Csaba, aki arról is beszélt, hogy ez a bábeli zűrzavar számos komikus helyzetet teremtett és eközben eszméltek rá, hogy filmtörténetet írtak, hiszen előttük ilyet még nem csinált senki.

A sorozat két főszereplője Attila, aki egy nemzeti érzelmű, vidéki magyar fiú, és a többnyelvű, multikulturálisan gondolkodó pozsonyi lány, Zita. Előbbit a Komáromi Jókai Színház fiatal színész-rendezője, Matusek Attila, utóbbit Anna Jakab Rakovská eperjesi színésznő alakítja.

A filmtörténeti sorozat főszereplője, Matusek Attila, Komáromi Jókai Színház színésze Fotó: Pressburg

„Amikor elmeséltük, hogy miről szól a sorozatunk és hogy ez igazi újdonság lesz a megkeresett színészek, színésznők egyből igent mondtak. A szereplők között magyar és szlovák sztárok is vannak, a magyarok közül Csuja Imre a legismertebb, aki a főszereplő Attila karakterének az apját alakítja” – mondta a producer, aki azt is megosztotta velünk, hogy a sorozat a szlovák állami televízió kettes csatornáján (STV2) debütál szeptember 6-án, de azon dolgoznak, hogy a Netflix műsorára is felkerüljön és így a magyarság egészéhez könnyebben eljuthasson. Forgács Attila a soknyelvűségről elmondta, hogy film olyan lesz, mint maga az élet, a magyar lakta területeken magyarul, míg például Pozsonyban szlovákul beszélnek a sorozatban.

A kulturális különbségek vicces, komikus helyzeteken történő bemutatása mellett elsősorban szórakoztatni akarunk és remélem ez átjön majd a nézőknek

– zárta a sorozat producere.