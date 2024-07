Fekete fájdalom ébreszt ma reggel: meghalt a magyarok kedvenc sorozatának sztárja

Rettenetes hírrel indul a reggel. Az éjjel ugyanis megerősítették a közkedvelt színész, Bob Newhart halálának a hírét. A színész 94 éves volt, szép kort élt meg, mindazonáltal nehéz elképzelni a szakmát nélküle. A tévés szerepeken kívül színpadi előadó is volt. Az Emmy-díjas színészt a magyarok leginkább a The Big Bang Theoryból ismerik, de számos más kiváló filmben is szerepelt, például a Mi a manó? c. filmben.