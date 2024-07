Ezen a napon született a legendás Aranycsapat jobbszélsője – te tudod, ki ő?

Budai László 1928. július 19-én született Rákospalotán, az Aranycsapat jobbszélsőjeként kiemelkedő sikerekre tett szert: 39 válogatott mérkőzésen tíz gólt rúgott. A kiváló focista olimpiai bajnok is lett és edzőként is dolgozott. 1948-ban igazolt a Ferencvároshoz, ahol 1949-ben tagja volt az 50 éves jubileumi csapatnak. A Fradiban összesen 84 mérkőzésen szerepelt, ebből 60 bajnoki, 15 nemzetközi, 9 hazai díjmérkőzésen volt fontos szerepe, ugyanis ezeken 37 gólt szerzett, amelyek közül 25 bajnokit és 12 egyebet. A kommunisták sportpolitikája miatt 1950-ben a Bp. Honvédhoz kényszerítették őt. Az 1952. évi olimpiai tornán arany- és az 1954-es világbajnokságon ezüstérmet nyert, valamint az 1958. évi világbajnokságon szerepelt magyar csapatot erősítette. Csapattársával, Kocsis Sándorral egy összeszokott duót alkottak, egyes elmondások szerint a focisták egymás gondolatait is ismerték. „Behunyt szemmel” is tudta, hogy Kocsis mikor és hová íveli vagy lövi eléje a labdát, amellyel azután villámgyorsan elszáguldott – akár az alapvonalig. Pontos beadásaival – amelyekből társai, főleg Kocsis, sok gólt értek el – mesterien értett a támadások eredményes befejezéséhez – írja a Magyarfutball.hu. 1983. július 2-én elhunyt, emlékét máig őrzi a róla elnevezett Rákospalotai EAC stadionja, amit tiszteletére Budai II. László Stadionnak neveznek.

Budai László portré Fotó: Fortepan-Farago-Gyorgy

8 éve halt meg az egyik legnagyobb magyar rockzenész

Somló Iván Tamás, a Locomotiv GT énekese 1947. november 17-én született Budapesten. Az énekes több dal sikeres szerzője volt, de nemcsak énekesként vagy dalíróként tevékenykedett, hiszen basszusgitáron és szaxofonon is tudott játszani, zongorázni és hegedülni is tanult általános, majd középiskolájában, de ezek mellett jogász végzettséget is szerzett 2004-ben az ELTE-n. A művész elmondása szerint egy betegségnek köszönheti, hogy 1956-ban családja vele együtt nem emigrált, de nem bánja. Somló Tamás elmondása szerint félzsidó családban nevelkedett (apja és édesanyjának az anyukája részéről), amely fontos tényező volt az életében. Az LGT előtt az Omega, a Kex, az Atlas, és a Non-Stop együttes tagja volt. Mivel az LGT nem turnézott, így 1986-ban kiköltözött Dániába, és ott folytatta zenészi tevékenységeit. 1992-es hazaköltözését követően sikeres szólózenészi pályába kezdett. 2016. július 19-én, türelemmel viselt, hosszú, súlyos betegség következtében halt meg Budapesten. Zenésztársai a tiszteletére 2016. július 20-án emlékkoncertet rendeztek a Tabánban.