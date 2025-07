Merre tart a hidegfront? Jó hír a frontérzékenyeknek, erre számíthatunk a napokban

Heves szél, jégeső és villámlás kísérte azt a hidegfrontot, amely hétfőn érte el hazánkat, és kedd hajnalra már el is hagyta. A meteorológiai előrejelzések nem tévedtek: az ország több térségében is zivatarok alakultak ki. Bár a Köpönyeg szerint is gyülekeztek a felhők,mégsem lett akkora változás, mint számolták. Úgy tűnik, hogy az időjárás a hét második felében még jelentősen megváltozhat.

Miskolcra még vár a hidegfronti lehűlés Fotó: Médiadatbázis

Különösen az Alföld és a Dunántúl egyes részein lehetett számítani villámlásra, szélerősödésre és jégesőre. És bár a front mára már nagyobbrészt elvonult, maradtak még térségek, ahol nem ússzuk meg szárazon.

Itt hat még a hidegfront!

Csak az északkeleti országrészben van még esély egy-egy záporra vagy zivatarra. Itt azonban már nem beszélhetünk komoly hidegfronthatásról

– nyilatkozta lapunknak Ország Ferenc meteorológus. Ez pedig remek hír, különösen a frontérzékenyeknek, akik ezentúl jelentős javulást érezhetnek. A meteorológus szerint az ország többi részén már megkezdődött a melegedés, Szeged és Pécs térségében például már csak gyenge közepes záporok fordulhatnak elő, de ezek sem jelentősek.

Lesz még jégeső?

A meteorológus szerint a jégeső veszélye gyakorlatilag megszűnt.

Nem gondolom, hogy lenne jégeső a továbbiakban. Viszont erős szelekre még lehet számítani, de most már egy hidegfront hátoldali, megnyugvó helyzetébe kerültünk

– mondta.

Visszatér a forróság, de nem tart sokáig

Bár a hidegfront egy időre visszafogja tőlünk a nyári hőséget, azért a következő napokban ismét egy erősebb melegedés várható az időjárásban.

Ma (kedden) még 29–31 fokra számíthatunk, míg a holnap akár 32 fok is lehet. Csütörtöktől melegebb, nedvesebb levegő érkezik hazánkba, ennek hatására pénteken már 35, szombaton pedig akár 36–37 fokot is mérhetünk

– közölte velünk Ország Ferenc. Azonban vasárnap ismét fordulat jön. – „Vasárnap egy újabb hidegfront érkezik, ami lezárja ezt a kánikulát. Ez egy úgynevezett hőségzáró front lesz” – tette hozzá a szakember.

A köpönyeg szerint vasárnapra így alakul az időjárás Fotó: Köpönyeg

A következő napokban tehát újra számíthatunk egyfajta nyári forróságra, de a hétvégén ismét lehűlés várható. Ennek a szeszélyes időjárásnak köszönhetően érdemes figyelni az aktuális előrejelzéseket, különösen, ha szabadtéri programot terveznénk.