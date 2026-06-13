Orbán Viktor: úgy is mondhatom, hogy ma az ország Varga Judit
Fájdalmasan találó kijelentést tett a Fidesz elnöke.
A 2026. június 13-ai Fidesz Kongresszuson beszédet mondó Orbán Viktor fájdalmasan találó kijelentést tett, a múltat kombinálva a jelennel.
A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal. Úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit
– fogalmazott a Fidesz elnöke, a szavai kapcsán készült montázs pedig kikerült a Facebook-oldalára.
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