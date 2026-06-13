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Orbán Viktor: úgy is mondhatom, hogy ma az ország Varga Judit

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Fájdalmasan találó kijelentést tett a Fidesz elnöke.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.13. 13:32
Magyar Péter Varga Judit Orbán Viktor Magyarország

A 2026. június 13-ai Fidesz Kongresszuson beszédet mondó Orbán Viktor fájdalmasan találó kijelentést tett, a múltat kombinálva a jelennel.

Fidesz kongresszus 2026.06.13
(Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal. Úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit

– fogalmazott a Fidesz elnöke, a szavai kapcsán készült montázs pedig kikerült a Facebook-oldalára.

 

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