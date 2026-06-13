Orbán Viktor elmondta, mi várható nyár végére

„A parlamenti frakciót rendbe raktuk, most együtt rendbe rakjuk a Fideszt is. Nyár végére újra rendezett, erős és barátságos közösségünk lesz” – mondta Fidesz Kongresszuson a párt elnöke, Orbán Viktor. Azt is elmondta, őszre kiderül, meddig tűri az ország, hogy a kormány folyamatosan abuzálja.

Fotó: Magyar Nemzet

Fidesz van, volt és lesz! Ott leszünk rendezetten, erősen és barátsággal. Eljött a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje!

– olvasható Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

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