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Orbán Viktor elmondta, mi várható nyár végére

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„Fidesz van, volt és lesz!” – közölte a párt elnöke.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.13. 13:43
Fidesz Orbán Viktor Magyarország

„A parlamenti frakciót rendbe raktuk, most együtt rendbe rakjuk a Fideszt is. Nyár végére újra rendezett, erős és barátságos közösségünk lesz” – mondta Fidesz Kongresszuson a párt elnöke, Orbán Viktor. Azt is elmondta, őszre kiderül, meddig tűri az ország, hogy a kormány folyamatosan abuzálja.

Fidesz kongresszus 2026.06.13
Fotó: Magyar Nemzet

Fidesz van, volt és lesz! Ott leszünk rendezetten, erősen és barátsággal. Eljött a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje! 

– olvasható Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

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