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Kiderült: a TV2 sztárjától lesz hangos az idei nyár

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Erre senki sem számított! A TV2 sztárja most mindenkit meglepett!

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Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.13. 14:30
nyár sláger Loving Arms Kabai Andris

Alig tért haza az Ázsia Expressz 2026 forgatásáról Kabai Andris Dél-Amerikából, máris óriási meglepetéssel rukolt elő. A TV2 sztárja, akit a 2024-es Házasság első látásra című realityból ismerhetnek a nézők, Loving Arms néven DJ-zik, illetve alkot zenéket. Az idei nyárra pedig egy latin klasszikust porolt le és gondolt újra a magyar zeneguru, RackWheel, illetve az ausztrál énekes, Séb Mont társaságában

A TV2 sztárja, a Házasság első látásra és a várhatóan ősszel látható Ázsia Expressz meghatározó szereplője, Kabai Andris újragondolta a Lambadát, a Lost In A Dream című dala lehet az idei nyár nagy slágere
A TV2 sztárja, a Házasság első látásra és a várhatóan ősszel látható Ázsia Expressz meghatározó szereplője, Kabai Andris újragondolta a Lambadát,
a Lost In A Dream című dala lehet az idei nyár nagy slágere (Fotó: Fotó TV2 /  TV2)

Újragondolta a Lambada című nyári dalt a TV2 sztárja

Kabai Andris a francia-brazil Kaoma együttes 37 (!) évvel ezelőtti világslágerét gondolta újra. A Lambada jó ismert dallama köszön vissza, új melódiákkal és szövegegl megbolondítva. A Lost In A Dream (Elveszve egy álomban) című dal lehet a 2026-os nyár nagy slágere, melyben minden adott a jó hangulathoz és a bulizáshoz.

Mutatjuk a dalt! Szerinted is a TV2 sztárjától lesz hangos az idei nyár?

 

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