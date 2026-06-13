Kiderült: a TV2 sztárjától lesz hangos az idei nyár

Alig tért haza az Ázsia Expressz 2026 forgatásáról Kabai Andris Dél-Amerikából, máris óriási meglepetéssel rukolt elő. A TV2 sztárja, akit a 2024-es Házasság első látásra című realityból ismerhetnek a nézők, Loving Arms néven DJ-zik, illetve alkot zenéket. Az idei nyárra pedig egy latin klasszikust porolt le és gondolt újra a magyar zeneguru, RackWheel, illetve az ausztrál énekes, Séb Mont társaságában

A TV2 sztárja, a Házasság első látásra és a várhatóan ősszel látható Ázsia Expressz meghatározó szereplője, Kabai Andris újragondolta a Lambadát,

a Lost In A Dream című dala lehet az idei nyár nagy slágere (Fotó: Fotó TV2 / TV2)

Újragondolta a Lambada című nyári dalt a TV2 sztárja

Kabai Andris a francia-brazil Kaoma együttes 37 (!) évvel ezelőtti világslágerét gondolta újra. A Lambada jó ismert dallama köszön vissza, új melódiákkal és szövegegl megbolondítva. A Lost In A Dream (Elveszve egy álomban) című dal lehet a 2026-os nyár nagy slágere, melyben minden adott a jó hangulathoz és a bulizáshoz.

Mutatjuk a dalt! Szerinted is a TV2 sztárjától lesz hangos az idei nyár?