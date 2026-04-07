Ázsia Expressz: sikítva menekült a műsor sztárja – Videó

Hiába minden, nem neki adtak igazat. Húsvéti bemelegítés az Ázsia Expressz éles megmérettetésére.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.04.07. 16:00
Ázsia Expressz Rebeka Kabai Andris

Ki mondta, hogy egy magyar húsvéti szokást csak Magyarországon lehet életben tartani? Az Ázsia Expressz 2026-os évadának szereplői Bolíviában, La Pazban tartózkodnak, Kabai Andris pedig úgy döntött, locsolóvers nélkül, sminkelés közben öntözi meg szerelmét, Deák Rebekát. Becca sikítva menekült a nyakába zúdított fél literes ásványvíz elől, majd félig-meddig fenyegetőzve közölte: „Jó, akkor még tíz perc!” Vagyis csak azért is befejezi a sminkjét.

Ázsia Expressz: nem feledkezett meg a húsvéti locsolkodásról Kabai Andris, Deák Rebeka La Pazban kapta az ásványvizet a nyakába  (Fotó: TV2)

Hiába akadt ki az Ázsia Expressz sztárja, nem adott neki igazat a kommentelő

A locsolkodás az Ázsia Expresszben is locsolkodás. Ui.: várom a csoki nyuszit/tojást vagy a locsoló pénzt

– írta kommentben Kabai Andris. Igaz, választ nem kapott a kedvesétől az üzenőfelületen.

Egy hozzászóló pedig ebben a helyzetben nem az énekesnő, hanem a lemezlovas mellé állt. Ezt írta:

Igaza van. A verseny alatt úgysem lesz idő a 10.1 es arcápolással foglalkozni. :)

Ebben egyébként igaza van a hozzászólónak. Vagyis Kabai Andris akcióját fel lehet fogni az Ázsia Expressz éles megmérettetése előtti húsvéti bemelegítésnek is.

Nézd meg a videót!


 

 

 

