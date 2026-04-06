Ázsia Expressz: Ördög Nóra elárulta, mi fenyegeti a játékosokat a hegyi betegség mellett La Pazban

A 32 órás utat kipihenték a játékosok, a hegyi betegségre létezik gyógyszer és áll is a műsorban résztvevők rendelkezésére. Ám van valami, ami feladhatja a leckét a celebeknek. Valami, ami az Ázsia Expressz korábbi évadaiban nem fenyegetett!

Meglepő dologra hívta fel a figyelmet Ördög Nóri a 2026-os Ázsia Expressz kapcsán

A TV2 sikerműsora ezúttal nem keletre, hanem nyugatra utazott, egészen pontosan Dél-Amerikába, azon belül is Bolívia fővárosába, La Pazba érkezett a stáb. Az Ázsia Expressz műsorvezetője, Ördög Nóra jó szokásához híven az Instagram-oldalán ad videós és szöveges helyzetjelentést a világ másik oldaláról. Teszi ezt úgy, hogy egyetlen poént se lőjön le a várhatóan idén ősszel adásba kerülő műsorról. Ezúttal ezt írta:

„Az utazás másnapján folytattuk az akklimatizálódást – a lecsökkent oxigénszinthez és az itteni időzónához. Dupla kihívás. Mintha két világ között lebegnék... folyamatosan jönnek az otthoni hírek, kinyitott újra a Csücsök, a család húsvétol, én meg La Pazban, a helyi libegőről nézem, hogyan élnek itt az emberek... Szürreális. A meseszép panoráma mellett azért nem lehetett nem észrevenni, milyen szegénységben élnek itt, is sok esetben az emberek: szedett-vedett, befejezetlen házak mindenfelé. Az este sötétje Lapaznak is nagyon jól áll, nem tudom, láttam-e már ennyire szépet... De az aranyló fények sem tudták elrejteni, hogy mennyi ember éjszakázik az utcákon. És itt nem 25-30 fok van hajnalban, mint Ázsiában, hanem 4-5, vagy még hidegebb...”

Ez pedig komoly ösztönző lehet a játékosok számára, akik pénz és a saját mobiljuk nélkül vágnak bele a kalandba, és sem a fuvarért, sem a szállásért nem tudnak fizetni – maximálisan mások jóindulatára szorítkozhatnak. S bár a korábbi évadok során volt rá példa, hogy egy páros végül egy parkban aludt az éjszakai 15-20 fokban, mert nem talált senkit, aki befogadná, La Pazban ez közel sem biztos, hogy választható lehetőség...

