Ázsia Expressz: még el sem kezdődött a verseny, máris durva kihívásról beszélt Kabai Andris

Újra izgulhatnak a Házasság első látásra című realityből megismert Deák Rebekáért és Kabai Andrisért a nézők. A sikerműsor különböző évadaiból megismert szereplők a privát életben találtak egymásra, s most a TV2 Ázsia Expressz című kihívásában tehetik próbára önmagukat és a kapcsolatukat. Bár a forgatás még nem kezdődött el, Kabai Andris máris durva kihívásról mesélt.

Deák Rebeka és Kabai Andris – a Házasság első látásra különböző évadaiból ismert szerelmesek közös erővel vágnak bele az Ázsia Expresszbe (Fotó: TV2)

Ázsia Expressz: már a helyszín is fejfájást okozott Kabai Andrisnak

A sikerműsor ezúttal nem kelet, hanem nyugat felé veszi az irányt, a 7. évad helyszíne ugyanis Bolívia. Kabai Andris pedig friss videóval jelentkezett, melyben elárulta, hogy a 30 órás utazást követő pihenés után mivel is szembesült a tengerszint felett 3600 méterre fekvő La Pazban. (Viszonyításképpen Budapest kb. 100 méterre fekszik a tengerszint felett)

La Pazban a levegő oxigéntartalma 40 százalékkal kevesebb, Magyarországhoz képest. Éppen ezért a szervezet erre az oxigénhiányos környezetre a hegyi betegség adta tünetekkel reagált.

– árulta el Andris, aki emiatt instabilnak érezte magát, szaporább lett a légzése, valamint tompa fejfájást is tapasztalt. Vagyis már a hegyi betegség is durva kihívást jelentett a játékos számára. S ha már a hegyi betegség szóba kerül, durvább esetekben hányás is jelentkezhet, ám az szerencsére Deák Rebeka párját elkerülte.

Egyik pillanatban úgy éreztem, hogy minden oké, már le tudnék futni egy maratont, és alig várom, hogy mozogjak ismét egy kicsit, mert már nagyon hiányzik a mozgás. A következő pillanatban pedig azt éreztem, hogy már abban elfáradtam, hogy két métert sétáltam a székemig, hogy leüljek. Úgyhogy nagyon érdekes ez az érzés. Kaptunk egy gyógyszert, ami segít a hegyi betegség leküzdésében. Így a második napra sokkal jobban érzem magamat, most már ezekkel a tünetekkel egyáltalán nem találkozom. Úgyhogy most már izgatottan várjuk, hogy elkezdődjön ez a verseny. Nektek boldog húsvétot, és szorítsatok nekünk, mert ránk fér a drukkolás a szorítás!

– mondta videójában Andris.