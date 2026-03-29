„Így sokkal jobban tetszel, mint felcsinálva!” – Furcsa bókot kapott Ördög Nóra

Nehéz nyelv a magyar, bele is tört a bicskája Nánási Pálnak, aki Costa Ricán, zuhogó esőben szeretett volna bókolni a feleségének. Bár többször is nekifutott, egyszer sem járt sikerrel. Ördög Nóra azért vette a lapot, és értette, mit akart mondani a férje, akinek próbálkozásain jót nevetett. Jöjjenek a részletek!

Furcsa bókot kapott Ördög Nóra a férjétől (Fotó: Gáll Regina/ Metropol)

Ördög Nóra smink nélkül, ázottan is szép

Bár egy jó smink csodákra képes, sokan a természetes szépségre esküsznek. Ugyanakkor minden nőnek jólesik, ha akkor is őszintén dicsérik, amikor nem feltétlenül érzi magát kirobbanó formában. Például esőben, ázottan, kapucnival a fején. Egy ilyen pillanatot szeretett volna emlékezetessé tenni Nánási Pál a felesége, Ördög Nóra számára, ami sikerült is neki. Csak nem pont úgy, ahogy tervezte.

A fotós azt szerette volna kifejezni, hogy Ördög Nóra smink nélkül, ázottan is szép. Íme, az első próbálkozása:

Csodálatos vagy! Nekem így sokkal jobban tetszel, mint felcsinálva!

Majd korrigálni próbált:

Megcsinálva. Úgy sem jó… Kicsinálva!

Ördög Nóra jót nevetett a férje szavain. Hiába, no, ők nem csak félszavakból, de egészen más szavakból is tökéletesen megértik egymást!

