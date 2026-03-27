Teljes pánik! Ördög Nóra sokkot kapott a dzsungelben

Miközben Ördög Nóra és kislánya, Mici lóhátra pattant, hogy felfedezze a környék lenyűgöző vízeséseit, a legrosszabb forgatókönyv vált valóra. A sűrű esőerdő mélyén, szakadó esőben nyoma veszett egy méregdrága mobiltelefonnak.

Ördög Nóra nagyon nem örült, amikor kiderült, hogy elveszett a telefon (Fotó: Gáll Regina / Metropol)

Ördög Nóra kislánya bűnbánóan színt vallott

A bajt hamar észlelte Mici, aki nem habozott szólni az édesanyjának. „Szóval az történt, hogy a zsebemben benne volt, de amikor belenyúltam, akkor nem volt ott, kicsúszott” – mondta megdöbbenve Mici a család YouTube-csatornáján található videóban. Nos, az ismert tévés arca mindent elárult. Bár próbálta tartani magát, urrá lett rajta a pánik. „Apa ezért nem fog megdicsérgetni titeket” – fűzte hozzá félig viccesen, mégis komoran.

Reménytelen volt a helyzet

A helyzet teljesen reménytelennek tűnt. Nagyon kevés esély volt rá, hogy a merő sárban megtalálják az elveszett telefont. Végül a helyi túravezető mentette meg a szitut, aki nem törődve az elemekkel, azonnal visszafordult a végtelennek tűnő erdei ösvényen. A család lélegzetvisszafojtva várta a fejleményeket, amikor megérkezett a fantasztikus hír: meglett a mobil. „A srác visszagaloppozott érte, megtalálta és bevitte, hogy takarítsák le. Semmi baja nincsen” – mesélte már megkönnyebbülve Mici.

Ördög Nóra férje, Nánási Pál és a gyerekeik mindenhova elkíséri a tévést (Fotó: Bors)

Már 9 éve követhetjük a család kalandjait

A Nánázsia kalandsorozat még 2017-ben indult, amikor Ördög Nóra gyerekei és férje elkísérte a tévést a TV2 Ázsia Expressz című műsorának első forgatására. A vlog azóta több évadot is megélt. A teljesség igénye nélkül jártak Vietnámban, Thaiföldön, Srí Lankán, Jordániában, Üzbegisztában, Mexikóban, Malajziában és a Fülöp-szigeteken. Azóta más kontinenseken is forgattak hasonló stílusú vlogokat, például a Crazy-t vagy az Anánásiék-at.

Ördög Nóra Megasztár: a túracipőt hamarosan újra magassarkúra cseréli

Kicsit sem unalmas Ördög Nóra élete. Amíg az egyik héten az esőerdőben küzd a sárral, a másik héten már a csillogás és a reflektorfény várja. Idén ugyanis műsorra kerül a TV2-n a Megasztár kilencedik évada, ami új műsorvezető párossal debütál. Ördög Nóra mellett Lékai-Kiss Ramóna vezeti majd a tehetségkutatót. A tévések, akik egyébként nagyon jó barátnők, elképesztően boldogok, hogy együtt dolgozhatnak, Nóra el is sírta magát örömében.