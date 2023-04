"37 óra 37 perc": Nem volt zökkenőmentes Ördög Nóráék hazatérése - Videó!

Ahogy azt korábban már megírtuk, befejeződött az Ázsia Expressz negyedik évadának forgatása, így Ördög Nóra és a stáb is elindult Magyarország felé. A csapat pár órával ezelőtt érkezett meg, amiről Ördög Nóra mesél az utolsó egyperces videójában. A posztból az is kiderült, hogy a játék mellett a hazatérés is kalandosra sikeredett.

"37 óra 37 perc"

37 óra és 37 perc utazás után ma reggel hazaérkezett a csapatunk. Tegnap este terveztük, de lekéstük a csatlakozást Isztambulban. Hiába, az Ázsia Expresszben minden megtörténhet! Hihetetlenül izgalmas és fordulatos lesz a negyedik évad, de sajnos őszig várnotok kell - nekünk meg tartani a szánkat. Csak a köszönet és a hála jut most eszembe: köszönöm, hogy a részese lehettem a csapatnak, köszönöm Mexikó, köszönöm Guatemala! És köszönöm nektek, hogy követtétek az egyperceseket! Imádtam csinálni őket

- fogalmazott bejegyezésében a műsorvezető.