Hivatalos bejelentést tett Ördög Nóra: ez volt az utolsó, befejezi a forgatásokat

Néhány nappal ezelőtt azonban a gyerekek Nánási Pál kíséretében hazamentek, ami miatt most nem szomorkodott túlságosan Ördög Nóra, mert tudta, hogy hamarosan követi őket. Most tehát a forgatás hivatalosan is a végéhez ért, a stáb tagjai elkezdenek pakolni, hogy hazatérhessenek. A műsorvezető is bejelentette, hogy másnap vége, így a műsor készítésének következő fázisa jön: ami azt is jelenti, hogy hamarosan képernyőre kerül a várva várt Ázsia Expressz.