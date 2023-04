Ellepték a rendőrök Ördög Nóráék környékét: „csúnya baleset lesz” – videó

Ahogyan arról már beszámoltunk, amikor Ördög Nóra és családja Erdélyben kirándultak, szó szerint csupán egy hajszálon múlott az életük. Az orruk előtt karambolozott egy busz és egy autó, a frontális ütközésnek pedig majdnem a család is kárát szenvedte. Ekkor szerencséjük volt, ugyanis csak az autójuk sérült meg, az ijedtségen kívül más bajuk nem lett.

Nagyon jól érzi magát Mexikóban Ördög Nóra. Fotó: Metropol/SzL

Most újból aggódnia kellett Ördög Nórának. Már javában zajlik az Ázsia Expressz forgatása, amelynek idén Mexikó ad otthont, és idén is kedvenc műsorvezetőnk szerepel a kamerák előtt. Ez azonban azt jelenti, hogy hosszú ideig Amerikában kell lennie. A gyerekeinek hiányát nem bírta sokáig Ördög Nóra, így felültette őket egy repülőre, s most az egész család Mexikóban van.

A stáb nagyon korán indult el a forgatásra, így teljes mértékben üresek voltak az utcák. Bár Mexikóban mindig nagyon oda kell figyelni a közbiztonságra, és ezért a rendőri jelenlét is fokozott, Ördög Nóra észrevette, hogy a környékükön most kivételesen sokan járőröznek.

Sok a rendőr most valamiért

- mondja, és bemutatja, hogy mennyi egyenruhás lepte el a várost. A stáb ezután egy folyóhoz érkezett, ott folytatták a forgatást. Ördög Nóráék ekkor egy kis tutajra szálltak, hogy átevezhessenek a túlpartra, azonban a műsorvezető aggodalmát fejezte ki. Eljátszott a gondolattal, hogy milyen volna, ha beleesnének a folyóvízbe: